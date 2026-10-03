На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

Tекст: Катерина Туманова

«По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», – сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.



