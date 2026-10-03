Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН

Tекст: Катерина Туманова

Во время нападения осужденного на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии обычные пассажиры не пострадали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ранее, однако точные детали происшествия стали известны только сейчас.

«Во время нападения гражданские лица не пострадали», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

В результате действий преступника один сотрудник службы исполнения наказаний погиб, еще трое получили ранения.

Источник также опроверг распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о масштабном бунте заключенных в поезде Владикавказ – Адлер.

«Информация о бунте осужденных в поезде в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности», – заверил источник.

Об этом же сообщил источник ТАСС, добавив, что напавших на сотрудников ФСИН заключенный ликвидирован.

«Заключенный ликвидирован при попытке к бегству, информация о бунте не соответствует действительности», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.