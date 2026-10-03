Над Тульской областью в течение ночи уничтожено девять дронов

В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, сообщили в Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказано в Max-канале ведомства.
Следователи представили предварительную картину произошедшего, согласно которой один из арестантов напал на сотрудников ФСИН, завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу. В результате один конвоир погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.
В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.
В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.