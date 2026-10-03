Филолог оценил объем активного словарного запаса современного россиянина

Филолог Пахомов: В активном запасе россиян несколько тысяч слов

Tекст: Катерина Туманова

Активный словарный запас современного жителя России насчитывает несколько тысяч слов, тогда как пассивный достигает десятков тысяч, передает РИА «Новости».

«Если в активном запасе может быть несколько тысяч слов, то в пассивном запасе – несколько десятков тысяч слов», – заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

Ученый пояснил, что к активному лексикону относятся единицы языка, применяемые человеком на постоянной основе. Пассивный запас включает слова, которые люди понимают, но не используют в повседневном общении.

В эту категорию попадают устаревшие и книжные выражения, а также термины, выходящие за рамки обиходной речи.

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