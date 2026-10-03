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    3 октября 2026, 06:30 • Новости дня

    Филолог оценил объем активного словарного запаса современного россиянина

    Филолог Пахомов: В активном запасе россиян несколько тысяч слов

    Tекст: Катерина Туманова

    Филолог Владимир Пахомов оценил пассивный словарный запас россиян в десятки тысяч слов, так как активный лексикон современного россиянина состоит из нескольких тысяч слов.

    Активный словарный запас современного жителя России насчитывает несколько тысяч слов, тогда как пассивный достигает десятков тысяч, передает РИА «Новости».

    «Если в активном запасе может быть несколько тысяч слов, то в пассивном запасе – несколько десятков тысяч слов», – заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ученый пояснил, что к активному лексикону относятся единицы языка, применяемые человеком на постоянной основе. Пассивный запас включает слова, которые люди понимают, но не используют в повседневном общении.

    В эту категорию попадают устаревшие и книжные выражения, а также термины, выходящие за рамки обиходной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок». Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму.

    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    4 комментария

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

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    3 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    СК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой

    СК возбудил дело по трем статьям после нападения заключенного

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, сообщили в Следственном комитете России.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказано в Max-канале ведомства.

    Следователи представили предварительную картину произошедшего, согласно которой один из арестантов напал на сотрудников ФСИН, завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу. В результате один конвоир погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

    Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    2 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, однако конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется.

    Россия готова к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море для всех государств, однако предметные переговоры по двусторонним соглашениям сейчас не идут, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    «Смотря какие, мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

    Говоря о том, поступали ли Москве предложения от других государств, Песков напомнил, что эта тема обсуждалась в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где президент дал исчерпывающий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков напомнил об открытости России к переговорам.

    Во вторник Турция допустила обсуждение безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее представитель Кремля подтвердил инициативу Анкары о прекращении ударов в акватории.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    2 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях

    Минфин России впервые выплатил зарплаты сотрудникам в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд сотрудников Министерства финансов России по собственному желанию впервые получили заработную плату в цифровых рублях.

    Сотрудники Министерства финансов России, изъявившие такое желание, 1 октября получили заработную плату в цифровых рублях, пишет РИА «Новости». «1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит исключительно по желанию человека. Широкое использование цифровой нацвалюты в стране началось с 1 сентября.

    Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели в прошлом году. В рамках пилотного проекта были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчеты по госконтрактам на сумму почти 16 млн рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе федеральный бюджет впервые пополнился налогами в цифровых рублях.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    Регулятор не зафиксировал случаев мошенничества с новой формой валюты.

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    2 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения разной степени тяжести, сообщили правоохранители.

    Во время нападения осужденного на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии обычные пассажиры не пострадали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ранее, однако точные детали происшествия стали известны только сейчас.

    «Во время нападения гражданские лица не пострадали», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

    В результате действий преступника один сотрудник службы исполнения наказаний погиб, еще трое получили ранения.

    Источник также опроверг распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о масштабном бунте заключенных в поезде Владикавказ – Адлер.

    «Информация о бунте осужденных в поезде в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности», – заверил источник.

    Об этом же сообщил источник ТАСС, добавив, что напавших на сотрудников ФСИН заключенный ликвидирован.

    «Заключенный ликвидирован при попытке к бегству, информация о бунте не соответствует действительности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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