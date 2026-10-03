Мошенники стали красть деньги под видом подарка от мобильных операторов

Мошенники стали красть деньги под видом подарка

Tекст: Катерина Туманова

«Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотипы компании. Внутри сообщения обещают «подарок» – удвоение суммы на счете», – сообщили там РИА «Новости».

Для получения бонуса жертве предлагают пополнить счет по специальной ссылке. Переход по ней открывает поддельную страницу оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги уходят на счета мошенников, а баланс телефона остается без изменений.

Специалисты советуют пополнять счет только через официальные банковские сервисы или приложения операторов. Настоящие компании не предлагают удваивать баланс через внешние ссылки, напомнили эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали дарить цветы ради доверия жертв обмана. Мошенники начали выманивать СМС-коды под видом сотрудников военкоматов. В МВД сообщили о новой схеме мошенников с маскировкой под уведомления Apple.