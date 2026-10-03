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    3 октября 2026, 05:15 • Новости дня

    Цифровой профиль россиян расширили с 3 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    В цифровой профиль россиян добавили новые данные, включая информацию об образовании, транспортных средствах, банкротстве и результатах интеллектуальной деятельности, сказано в постановлении правительства.

    Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 3 октября, передает РИА «Новости». Документ расширяет перечень сведений, доступных в цифровом профиле гражданина.

    Теперь система содержит информацию о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и образовании. В профиль добавлены документы о зачислении в вузы и данные студенческого билета.

    Помимо этого, в цифровой профиль включили выписку из государственного реестра транспортных средств и сведения о банкротстве.

    Эксперимент по развитию системы проводится с июля 2019 года и продлится до конца 2030 года. Проект направлен на улучшение качества данных в государственных информационных системах, идентификацию граждан и юридических лиц, а также предоставление госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству создать цифровой профиль иностранного гражданина, который запустили 1 июля.

    Эксперт Кокова назвала способы защиты личной информации в интернете.

    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    4 комментария

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

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    3 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    СК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой

    СК возбудил дело по трем статьям после нападения заключенного

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, сообщили в Следственном комитете России.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказано в Max-канале ведомства.

    Следователи представили предварительную картину произошедшего, согласно которой один из арестантов напал на сотрудников ФСИН, завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу. В результате один конвоир погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

    Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    2 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, однако конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется.

    Россия готова к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море для всех государств, однако предметные переговоры по двусторонним соглашениям сейчас не идут, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    «Смотря какие, мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

    Говоря о том, поступали ли Москве предложения от других государств, Песков напомнил, что эта тема обсуждалась в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где президент дал исчерпывающий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков напомнил об открытости России к переговорам.

    Во вторник Турция допустила обсуждение безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее представитель Кремля подтвердил инициативу Анкары о прекращении ударов в акватории.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    2 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях

    Минфин России впервые выплатил зарплаты сотрудникам в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд сотрудников Министерства финансов России по собственному желанию впервые получили заработную плату в цифровых рублях.

    Сотрудники Министерства финансов России, изъявившие такое желание, 1 октября получили заработную плату в цифровых рублях, пишет РИА «Новости». «1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит исключительно по желанию человека. Широкое использование цифровой нацвалюты в стране началось с 1 сентября.

    Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели в прошлом году. В рамках пилотного проекта были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчеты по госконтрактам на сумму почти 16 млн рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе федеральный бюджет впервые пополнился налогами в цифровых рублях.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    Регулятор не зафиксировал случаев мошенничества с новой формой валюты.

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    2 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения разной степени тяжести, сообщили правоохранители.

    Во время нападения осужденного на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии обычные пассажиры не пострадали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ранее, однако точные детали происшествия стали известны только сейчас.

    «Во время нападения гражданские лица не пострадали», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

    В результате действий преступника один сотрудник службы исполнения наказаний погиб, еще трое получили ранения.

    Источник также опроверг распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о масштабном бунте заключенных в поезде Владикавказ – Адлер.

    «Информация о бунте осужденных в поезде в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности», – заверил источник.

    Об этом же сообщил источник ТАСС, добавив, что напавших на сотрудников ФСИН заключенный ликвидирован.

    «Заключенный ликвидирован при попытке к бегству, информация о бунте не соответствует действительности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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