Цифровой профиль россиян расширили с 3 октября

Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 3 октября, передает РИА «Новости». Документ расширяет перечень сведений, доступных в цифровом профиле гражданина.
Теперь система содержит информацию о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и образовании. В профиль добавлены документы о зачислении в вузы и данные студенческого билета.
Помимо этого, в цифровой профиль включили выписку из государственного реестра транспортных средств и сведения о банкротстве.
Эксперимент по развитию системы проводится с июля 2019 года и продлится до конца 2030 года. Проект направлен на улучшение качества данных в государственных информационных системах, идентификацию граждан и юридических лиц, а также предоставление госуслуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству создать цифровой профиль иностранного гражданина, который запустили 1 июля.
Эксперт Кокова назвала способы защиты личной информации в интернете.