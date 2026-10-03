Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

Tекст: Катерина Туманова

Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

«Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.