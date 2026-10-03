Ученые сообщили о планах создать в России еще 50 быстрых тест-систем на вирусы

Ученые Роспотребнадзора пообещали создать 50 быстрых тест-систем

Tекст: Катерина Туманова

«За последние четыре года научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора создано 124 тест-системы для диагностики различных заболеваний, в том числе лихорадок денге, чикунгунья, Зика», – сообщил он ТАСС.

Академик пояснил, что в основе новых тест-систем лежит технология, позволяющая сократить время проведения исследования в три раза – до 30-60 минут. До 2030 года планируется выпустить еще не менее 50 подобных экспресс-тестов.

По словам Куличенко, ведомство также реализует комплекс мер для предотвращения завоза и распространения инфекций на территории России.

В пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр», а все прибывающие в страну проходят двойной тепловизионный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в августе зарегистрировал тест-систему для выявления вируса Бундибуджио, а в сентябре – тест-систему для выявления вируса гриппа птиц. Кроме того, тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа создали в России.