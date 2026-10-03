Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России

Tекст: Катерина Туманова

«В целом Россия нагревается в два раза быстрее, чем другие территории. Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения», – сказал академик РИА «Новости».

Российские климатологи способны составлять общие прогнозы на пять лет вперед, ожидая сохранения текущего тренда на повышение температур. При этом предсказать точное время пика явления Эль-Ниньо крайне сложно из-за множества глобальных факторов.

Оценивая риски извержения супервулкана в Йеллоустоуне после недавних землетрясений, ученый призвал избегать сенсаций. Он пояснил, что накопление напряжения в земной коре происходит неравномерно, а в геологии даже 5 тыс. лет могут считаться коротким сроком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Терешонок заявил, что температура осени в Москве повысилась на три градуса. Синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.