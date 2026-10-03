Аэропорт Внуково стал обслуживать рейсы в режиме согласования

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами страны, при этом за ночь над Россией сбили 646 дронов ВСУ.



