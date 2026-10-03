Овечкин набрал первый результативный балл в новом сезоне НХЛ

Tекст: Катерина Туманова

Форвард столичного хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ассистировал Алексу Таку в игре против команды «Каролина Харрикейнз», передает РИА «Новости».

Для российского хоккеиста это действие принесло первый результативный балл в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась разгромом «Каролины» со счетом 3:0.

Александру Овечкину 41 год, текущий сезон стал для него 22-м за время выступления в турнире. Спортсмен удерживает абсолютный рекорд лиги по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

На счету россиянина 930 голов, забитых за 1574 матча. Ранее высшее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки, который поразил ворота соперников 894 раза в 1487 встречах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о желании вернуться в Москву после завершения карьеры. Представитель Овечкина опроверг информацию о травме хоккеиста, хотя СМИ сообщали, что хоккеист получил травму перед стартом сезона.

Кроме того, Евгений Малкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ.