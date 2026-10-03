Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

Tекст: Катерина Туманова

Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

«Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

«Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.