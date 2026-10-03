Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей

Tекст: Катерина Туманова

«Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Медицинские справки планируется оформлять в электронном формате. При необходимости водители смогут получить бумажную копию документа.

Если в ходе осмотра у человека обнаружат заболевания, препятствующие управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование или лечение.

В случае подтверждения диагноза водитель получит уведомление через портал «Госуслуги». После этого ему потребуется в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное освидетельствование.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и помогут повысить безопасность на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило перечень причин для аннулирования водительских прав из-за отказа от медосвидетельствования. Для борьбы с теневым рынком фальшивых документов выдачу справок автомобилистам перевели в электронный формат.

Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав.

