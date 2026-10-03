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    3 октября 2026, 00:25 • Новости дня

    Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили доказательства того, что хакеры получили доступ к двигательной системе нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса с 2,3 млн баррелей сырой нефти летом, узнало агентство.

    В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

    При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

    Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

    Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

    Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.

    2 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей

    Число ежедневных пользователей мессенджера Max превысило 90 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей, а всего с момента запуска приложение установили более 140 млн человек.

    В среднем пользователи национального мессенджера Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки, говорится в сообщении VK.

    За год в приложении было создано свыше 15 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 млн подписчиков. Количество иностранных пользователей превысило 11,5 млн, при этом в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

    Около 10 млн человек создали цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот.

    Сервис позволяет заселиться в 3000 российских отелей, подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта, а также получать льготы при покупке билетов и посещении учреждений культуры.

    Летом еженедельная аудитория профиля «Сферум» в мессенджере Max достигла 20 млн человек.

    Ранее разработчики приложения заявили о надежной защите данных пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Международный нефтетрейдер Gunvor сменил название и перенес штаб-квартиру

    Нефтетрейдер Gunvor сменил название на Centalion и перенес офис в Сингапур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor официально сменила название на Centalion и приняла решение о переносе своей штаб-квартиры с Кипра в Сингапур.

    Смена названия призвана отразить развитие компании в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

    Нефтетрейдер также согласовал переезд центрального офиса в Сингапур со сменой юридической регистрации. При этом основные торговые представительства Centalion продолжат работу в швейцарской Женеве и американском Хьюстоне, где базируется руководство компании.

    В декабре 2025 года владелец и генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист покинул пост и продал свою долю группе менеджеров. Новым руководителем стал Гэри Педерсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Gunvor объявила о смене генерального директора после срыва сделки с ЛУКОЙЛом.

    Глава нефтетрейдера предупредил о последствиях отмены этого соглашения.

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    2 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    В Нидерландах подготовили иск к Meta из-за скрытой съемки женщин умными очками

    AD: В Нидерландах подготовили иск к Meta из-за скрытой видеосъемки женщин

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор организации Offlimits Роберт Ховинг пригрозил подать иск к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) с требованием прекратить продажу очков со встроенной камерой из-за тайной съемки людей на улицах.

    В Нидерландах правозащитники готовят судебный иск против корпорации Meta в связи с распространением фотографий и видеозаписей женщин и несовершеннолетних девочек, сделанных без их ведома с помощью «умных» очков, пишет Algemeen Dagblad.

    За последние месяцы жертвами тайной съемки на торговых улицах и пляжах стали сотни жительниц страны. Полученные кадры распространяются в закрытых группах в мессенджере Telegram и на специальных платформах, где публикуются снимки людей без их согласия. В организацию Offlimits, которая занимается борьбой с сексуальным насилием в интернете, уже поступили многочисленные жалобы от пострадавших, передает РИА «Новости».

    Роберт Ховинг пояснил, что встроенная в повседневный предмет камера способствует онлайн-насилию. Организация совместно с фондом Firewall Foundation потребовала от корпорации полностью прекратить продажу очков со встроенной камерой и обработку отснятых материалов без согласия попавших в кадр людей.

    Председатель Firewall Foundation Эрик Смит подчеркнул, что подобная продукция причиняет вред гражданам и становится очередным шагом крупных технологических компаний к нормализации постоянного наблюдения. В случае невыполнения требований правозащитные организации намерены обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае штат Техас подал в суд на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp из-за нарушения тайны переписки.

    В прошлом году армейского гинеколога ВС США обвинили в скрытой видеосъемке пациенток.

    Глава корпорации Марк Цукерберг дал показания в суде по делу против компании.

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    2 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Трамп предрек себе импичмент после победы демократов

    Трамп предрек себе импичмент в случае победы демократов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс неминуемо приведет к попытке объявить ему импичмент.

    Американский лидер выступил на митинге перед своими сторонниками в Оклахоме, передает РИА «Новости».

    «Если мы не победим, то они в итоге объявят мне импичмент. На днях один парень, конгрессмен-демократ, когда его спросили, объявят ли они мне импичмент, сказал: «Думаю, да… Мы просто объявим ему импичмент», – заявил политик.

    Президент также призвал республиканцев представить, что его имя внесено в избирательные бюллетени. По его словам, когда он лично участвует в выборах, люди голосуют значительно активнее.

    Промежуточные выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Избирателям предстоит сформировать новый состав Палаты представителей и определить судьбу 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

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    2 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля

    Трамп: Страны Европы согласились высвободить запасы дизельного топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились немедленно высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов.

    Трамп заявил о согласии стран Европы высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Он также отметил, что этот процесс начнется немедленно, сообщает РИА «Новости».

    «Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве на складе. Процесс начнется немедленно», – написал Трамп в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз начал готовить ответ на давление США.

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потребовали от Европы открыть резервы дизеля.

    Накануне Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

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    2 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Новак назвал условие возвращения России к экспорту бензина

    Новак: Россия вернется к экспорту бензина после стабилизации рынка

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страна возобновит экспорт автомобильного бензина после балансировки внутреннего рынка топлива.

    Новак заявил, что возобновление поставок топлива за рубеж станет возможным после стабилизации ситуации внутри страны, передает ТАСС.

    «Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был», – заявил Новак.

    По его словам, в настоящее время российские компании используют стимулирующие меры для завоза импортных нефтепродуктов, пишет РИА «Новости». Эта работа по насыщению рынка будет продолжена до полного достижения баланса спроса и предложения.

    Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что при перепроизводстве дизельного топлива власти могут рассмотреть вопрос о частичном открытии его экспорта.

    Кроме того, Новак сообщал о продлении запрета на экспорт бензина до конца года.

    В марте Новак распорядился подготовить запрет вывоза топлива из России.

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    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что при перепроизводстве дизельного топлива власти могут рассмотреть вопрос о частичном открытии его экспорта.

    «У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», – заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

    Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в график модернизации согласно подписанным с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой соглашениям.

    Новак подчеркнул, что таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива.

    В августе правительство также ограничивало вывоз этого вида горючего из страны.

    Летом Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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    2 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Time: Трамп обсуждал с ИИ планы захвата Мадуро

    Time: Трамп консультировался с чат-ботом Grok перед захватом Мадуро

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп советовался с чат-ботом Grok от компании Илона Маска перед операцией по захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Трамп спрашивал у искусственного интеллекта, как отреагируют жители Венесуэлы, если американские военные захватят их лидера, пишет Time со ссылкой на источники.

    По информации издания, это произошло в декабре 2025 года после непубличной встречи с Маском в Овальном кабинете. Grok ответил, что «венесуэльцы, скорее всего, будут рады». Позже Трамп назвал этот чат-бот «гениальной разработкой», отмечает ТАСС.

    США атаковали Венесуэлу 3 января. Американские военные захватили и вывезли Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес в Нью-Йорк, где они предстали перед судом по обвинению в наркоторговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сын Николаса Мадуро поблагодарил Россию после призыва освободить отца.

    На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США немедленно освободить Мадуро.

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    2 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    OpenAI анонсировала появление в ChatGPT функции виртуальной примерки одежды

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи искусственного интеллекта от OpenAI теперь смогут виртуально примерять одежду и аксессуары с помощью загруженных фотографий, сообщили в компании.

    Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, передает РИА «Новости». Также появится функция избранного, позволяющая сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра.

    «Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас», – говорится в сообщении компании.

    Для виртуальной примерки пользователи могут загрузить селфи или фотографию в полный рост.

    В OpenAI уточнили, что новые функции работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5. Она создает более естественное освещение и детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и сокращает время генерации изображений.

    Функция «Избранное» позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети для создания суперприложения.

    В прошлом году американская компания анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с функциями персонализации.

    Ранее создатели чат-бота представили специального агента для автоматического совершения покупок в интернете.

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    2 октября 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, заявил, что никогда не собирался вводить запрет на экспорт дизеля из страны.

    В пятницу страны G7 в составе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии,  Соединенного Королевства и США, включая Европейский союз договорились высвободить запасы дизеля, чтобы снизить цены на топливо, пишет CBS News

    Представитель Белого дома сообщил, что накануне вечером Трамп разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а утром пятницы – с лидерами G7, чтобы договориться о сокращении европейских запасов дизельного топлива.

    Трамп пригрозил запретить экспорт дизельного топлива из США, что еще больше повысит мировые цены на дизельное топливо, заявив в конце сентября, что он «призывал» к такому запрету.

    Но в пятницу президент заявил у Белого дома, что «мы никогда не собирались вводить» запрет на экспорт дизельного топлива.

    При этом Politico в конце сентября писала, что Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Европы открыть резервы дизеля. Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива. Президент США приветствовал согласие Европы высвободить запасы дизеля.

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