Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

Tекст: Катерина Туманова

В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.