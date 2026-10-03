  • Новость часаСК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    3 октября 2026, 00:51 • Новости дня

    Yonhap: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

    КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

    Tекст: Катерина Туманова

    КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов.

    Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск, без каких-либо подробностей, передает агентство Yonhap.

    Последний запуск произошёл через 13 дней после того, как 20 сентября Северная Корея с разницей в несколько часов выпустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсан в сторону Японского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря. В конце августа Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей Пхеньяна около десяти баллистических ракет малой дальности.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (5)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Сеул предложил Пхеньяну переговоры

    Южная Корея предложила КНДР переговоры после инцидента с минами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ен предложил КНДР начать переговоры в связи с подрывом южнокорейских военных на минах в демилитаризованной зоне.

    Южнокорейский министр заявил о необходимости встречи и начала диалога, чтобы обследовать демаркационную линию, так как коренная причина инцидента кроется в проблеме линии прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

    «Коренная причина этого инцидента в конечном счете заключается в проблеме линии прекращения огня… Я, как министр по делам объединения, предлагаю Северу (КНДР – ред.): мы должны сейчас встретиться и начать общаться. Мы должны по крайней мере начать общение, проверить демаркационную линию и заново ее обследовать», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при взрыве мины на границе пострадали южнокорейские солдаты.

    Во вторник армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе.

    В тот же день министр обороны Южной Кореи призвал КНДР к переговорам.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Переданные Россией в КНДР львы стали любимцами жителей Пхеньяна

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренные Россией зоопарку в Пхеньяне львы вызвали настоящий ажиотаж и стали любимцами жителей северокорейской столицы, сообщили в российском посольстве в КНДР.

    «Нам рассказали, что Туманган и… Химан… стали настоящими любимцами местных жителей. Мы и сами застали здесь (в зоопарке – прим. ВЗГЛЯД) настоящий ажиотаж: у вольеров Тумангана и Химан собирается множество людей, корейцы увлеченно наблюдают за животными, подолгу задерживаются у стекла, чтобы сделать красивые снимки на память», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.

    Дипломаты регулярно навещают переданных Пхеньяну от президента Владимира Путина животных и птиц. Во время недавнего визита они убедились, что животные здоровы и охотно контактируют с персоналом и посетителями.

    Главное внимание приковано ко льву Тумангану. За год он подрос и обзавелся гривой. Лев отличается общительным нравом и сильно привязан к смотрительнице.

    Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал львенка зоопарку в июле 2025 года. Его назвали Туманган в честь реки Туманная. Львицу Химан («Надежда») Россия передала КНДР в 2024 году. В посольстве подчеркнули, что переданные животные стали живым символом дружбы между народами России и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия подарила зоопарку в столице КНДР львенка.

    Также Москва подарила КНДР льва и двух медведей.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР

    Южная Корея пригрозила Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине ответными действиями в случае отказа принести извинения за нарушение соглашения о неразглашении информации о северокорейских военнопленных.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен опубликовал в социальной сети X заявление с требованием к Киеву признать факт заключения соглашения о конфиденциальности при передаче двух военнопленных из КНДР. Украинская сторона нарушила договоренность и в одностороннем порядке обнародовала информацию, выставив южнокорейского лидера обманщиком, сообщает «Царьград».

    В пресс-службе президента Южной Кореи подчеркнули, что если Киев продолжит отрицать очевидные факты и откажется от публичных извинений, Сеул будет вынужден пойти на дополнительные меры ради защиты чести государства и народа.

    В ответ на претензии Сеула украинская сторона заявила о вероятности военного конфликта между КНДР и Южной Кореей. Подобный шаг расценили как попытку спровоцировать войну на Корейском полуострове.

    Советник посольства Украины в Сеуле Евгений Перелыгин ранее отмечал, что резкие высказывания Владимира Зеленского лишили Киев значительной финансовой, технологической и гуманитарной поддержки со стороны Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь. В субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского руководства из-за пленных из КНДР.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:48 • Новости дня
    МИД: Даты визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены

    Замглавы МИД Руденко: Даты визита Ким Чен Ына в Россию пока не определены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Даты визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не определены, приглашение остается в силе, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    «Это приглашение было дано уже давно, но оно имеется. Пока сроков конкретных нет», – приводит слова Руденко ТАСС.

    Замминистра также отметил, что Россия рассчитывает на сохранение стабильности на границе Южной Кореи и КНДР, передает РИА «Новости».

    «Ну пока, слава Богу, ситуация стабильная, несмотря на инцидент, произошедший, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи угрозы. Мы надеемся, что так останется и дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сеул предложил Пхеньяну переговоры.

    В среду армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на границе.

    В прошлом месяце Ким Чен Ын проинспектировал главные военные заводы КНДР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи
    Врач опроверг появление аллергии из-за непроглаженного белья
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»