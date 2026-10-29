Путин заявил о стремлении России не допустить повторения исторических трагедий

Tекст: Антон Антонов

«История – это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно. Но мы можем, зная историю и зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

На пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка он подчеркнул, что Россия хорошо помнит события обеих мировых войн и стремится не допустить повторения подобных конфликтов в мировом масштабе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений рассматривать африканские страны как объекты соперничества.

В среду участие делегаций 48 государств в третьем саммите Россия – Африка показало масштаб интереса континента к диалогу с Россией.

Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.