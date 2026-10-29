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    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня

    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Yonhap: Квартальная прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    @ VCG/imago-images/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта.

    Чистая прибыль южнокорейской компании за период с июля по сентябрь составила 75,13 трлн вон (56,2 млрд долларов), что на 514,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Yonhap. Операционная прибыль увеличилась на 783,1% и достигла 107,44 трлн вон, а выручка выросла на 126,9% до 195,25 трлн вон.

    Отмечается, что Samsung стала первой глобальной технологической компанией, чья квартальная операционная прибыль превысила 100 трлн вон. При этом 99,1% операционной прибыли принесло полупроводниковое подразделение корпорации. Резкий рост показателей обусловлен высокими продажами чипов памяти шестого поколения (HBM4) на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

    В компании ожидают, что спрос на чипы памяти продолжит расти в четвертом квартале благодаря непрерывным инвестициям в ИИ. При этом подразделение Samsung по производству бытовой электроники и мобильных устройств зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон. Несмотря на рекордные финансовые результаты, акции корпорации упали на торгах, так как показатели оказались немного ниже ожиданий аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе корпорация анонсировала старт продаж первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта. В середине месяца на саммите в Сан-Франциско производитель представил стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры ИИ.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    27 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заседание Генассамблеи ООН прервали из-за перепалки делегатов США и Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

    Инцидент произошел во время обсуждения проекта резолюции о прекращении американской блокады Кубы, передает ТАСС. Во время выступления Уолтца Родригес Паррилья подошел к трибуне и потребовал слова, указав на нарушение американцем правил процедуры.

    «Этот человек должен отойти от трибуны. Он не будет угрожать мне в США, как он это пытается делать. Я представитель Соединенных Штатов, отойдите», – заявил американский дипломат.

    Затем кубинский министр вернулся на место и, получив слово, заявил: «Я требую призвать к порядку представителя США, который не только нагло врет, но и опускается ниже уровня достоинства этого форума и стран-членов. Он оскорбляет достоинство народа и правительства Кубы. Господин Уолтц снова врет, и я желаю ему более успешного будущего на других должностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.

    Глава МИД Сергей Лавров настоятельно призвал снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры для исправления гуманитарной ситуации на острове.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил о рекордных финансовых потерях страны от американской блокады, превысивших 8 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Российский дипломат Десятников назначен помощником генсека ООН

    Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций в пользу мира.

    Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя генерального секретаря всемирной организации, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности, включая государственную службу, многостороннюю дипломатию и деятельность в регионах, затронутых конфликтами.

    С 2018 года Десятников занимал пост посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. В 2004–2010 годах дипломат занимал должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.

    Ранее он также работал в центральном аппарате МИД и российском посольстве в Иордании, а в 1994–1997 годах участвовал в работе Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к ООН из-за действий Антониу Гутерриша.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Гутерриша. Он также заявил об отсутствии у Москвы доверия к Гутерришу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

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    27 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Anthropic заявила об угрозе существованию человечества из-за ИИ

    Разработчик Anthropic предупредил о риске создания оружия с помощью своего ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic в заявке на публичное размещение акций предупредил о риске использования своих ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия.

    «Наши наиболее мощные модели продемонстрировали… способности, которые могут оказать существенную помощь злоумышленникам, стремящимся разработать химическое, биологическое или другое опасное оружие», – говорится в регистрационной заявке компании на проведение IPO, передает РИА «Новости».

    Компания подчеркнула несовершенство существующих защитных механизмов против опасного применения нейросетей. По мнению разработчика, барьеры могут устаревать, давать сбои и подвергаться обходу со стороны злоумышленников.

    Anthropic также сообщила о серьезных опасениях среди исследователей, регуляторов и представителей отрасли. Специалисты допускают, что без должной защиты достаточно развитые системы искусственного интеллекта способны создать угрозу самому существованию человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic самостоятельно получила несанкционированный доступ к статистике американских избирателей.

    В прошлом месяце власти США инициировали расследование в отношении ведущих создателей искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз.

    Апелляционный суд разрешил Пентагону отстранить компанию Anthropic от контрактов из-за угрозы национальной безопасности.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    28 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество по Украине

    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, государственный министр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине в случае своего избрания.

    Госминистр в МИД ОАЭ Нусейба заявила о готовности содействовать посредническим инициативам по украинскому кризису в случае избрания на пост главы всемирной организации, передает ТАСС.

    «Это один из конфликтов, в котором, я надеюсь, мы увидим прекращение боевых действий и процесс политического посредничества при поддержке генсекретаря и всех вовлеченных сторон», – сказала Нусейба в ходе интерактивного диалога в штаб-квартире ООН.

    Она добавила, что поддерживала бы все усилия в этом направлении и готова брать на себя политические риски ради достижения мира.

    В настоящее время на пост генсека ООН претендуют еще шесть кандидатов, среди которых генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, а также ряд бывших высокопоставленных политиков из Эквадора, Гайаны и Уганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ. В офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.

    Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

    В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

    Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

    Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.


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    27 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Индия назвала дипфейком видео о вторжении армии КНР в штат Аруначал-Прадеш

    Вооруженные силы Индии назвали сгенерированным ИИ видео о вторжении армии Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийская армия опровергла видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш, заявив об использовании в нем сгенерированных искусственным интеллектом данных, сообщило спецподразделение по борьбе с дезинформацией Indian Army Fact Check.

    «Во вредоносном видео, распространенном на онлайн-платформах, были использованы сгенерированные искусственным интеллектом ложные данные с целью распространения дезинформации и создания необоснованной паники среди населения. Дипфейк содержал утверждения, что Китай якобы взял под контроль районы Асафилу, Лунджоу и Таксчинг-Серкл в Аруначал-Прадеше, которые приписывались командующему корпусом индийской армии генерал-лейтенанту Гиришу Калиа», – говорится в пресс-релизе спецподразделения, передает ТАСС.

    Индийские военные призвали пользователей проявлять осторожность в отношении сфабрикованных видеоматериалов без официального подтверждения. В таких материалах для распространения дезинформации применяется цифровая обработка заявлений представителей командования ВС.

    Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии граничит с Китаем. Там нет демаркированной границы, страны разделяет линия фактического контроля. В октябре 2024 года Индия и Китай отвели войска в чувствительных районах в Восточном Ладакхе после встречи премьера Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал CNN сообщил, что ложный отчет нейросети едва не спровоцировал вооруженный конфликт между военными США и Китая на Ближнем Востоке.

    Летом правительственное агентство PTI анонсировало возобновление приграничной торговли между Индией и Китаем.

    В прошлом году в Турции сообщили о распространении фейкового видео якобы авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана.

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