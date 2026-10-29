Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур

Tекст: Валерия Городецкая

«Согласен с коллегами в том, что мир серьезным образом поменялся, и международные структуры, конечно, требуют реформирования», – цитирует Кремль главу государства. По его словам, этот процесс должен быть хорошо проработан, взвешен и согласован на основе широкого консенсуса. При этом президент назвал саму постановку вопроса африканскими странами абсолютно своевременной и правильной.

Путин подчеркнул, что Москва и государства континента выступают естественными партнерами в формировании нового, более справедливого многополярного мира. Он отметил поддержку тесной внешнеполитической координации по двусторонним и многосторонним каналам в ООН, а также важность обеспечения более широкого представительства африканцев в Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира.

Глава государства охарактеризовал союзнические отношения между Москвой и африканскими странами как неоспоримые.

Российский лидер заявил о необходимости более справедливого представительства государств Африки в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.