«Локомотив» лишился шансов на плей-офф Кубка России после проигрыша ЦСКА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России между ЦСКА и столичным «Локомотивом» прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

В составе ЦСКА отличились Данила Козлов и Жоао Виктор, также мяч в собственные ворота отправил защитник «Локомотива» Георгий Джикия. Единственный гол у проигравших забил Александр Коваленко.

По итогам матча ЦСКА набрал восемь очков и занимает второе место в группе D, где лидирует «Ростов» (12 очков). «Акрон» находится на третьей строчке (семь очков), а «Локомотив» замыкает таблицу с тремя очками, из-за чего команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

В следующем туре Кубка ЦСКА 24 ноября сыграет на выезде против «Акрона», а «Локомотив» 25 ноября примет «Ростов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московский ЦСКА также одержал уверенную домашнюю победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

В середине месяца встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» завершилась со счетом 3:3.

В начале сентября тольяттинский футбольный клуб «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти в рамках третьего тура «пути РПЛ» Кубка России.