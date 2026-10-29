Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом

Tекст: Вера Басилая

Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог, передает РИА «Новости».

«Мы поддерживаем любые – я всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России.

В среду британские СМИ написали о расколе в Европе из-за переговоров финского и норвежского лидеров с Москвой.

Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.