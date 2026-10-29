Суд в Москве назначил дату рассмотрения двух протоколов на Google

В организации выразили соболезнования родным и близким сценаристки, отметив ее значительный след в истории отечественной анимации, передает РИА «Новости».
Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске, а через год ее семья переехала в Москву. В 1952 году она окончила филологический факультет МГУ. В студенческих экспедициях на Север она собирала фольклор, который позже лег в основу ее сказок.
Писательница стала одной из самых заметных сценаристок советского анимационного кино 1960–1980-х годов. Ее сценарии реализовывали на различных студиях, в числе которых «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм» и «Беларусьфильм». Она сотрудничала с такими режиссерами, как Роман Качанов, Леонид Аристов и Витольд Бордзиловский.
Среди известных работ по ее сценариям – «В яранге горит огонь», «Варежка», «Катерок», в котором впервые прозвучала песня «Чунга-чанга», «Девочка и слон», «Легенда о старом маяке» и многие другие.
За свои работы Витензон удостоилась множества наград на российских и зарубежных фестивалях в Италии, Японии, Франции и Испании. В 2018 году она получила национальную анимационную премию «Икар» в номинации «Мастер».
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