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    Турция решила добавить напряженности в Черном море
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    Ученые выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России
    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство предложит отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли во избежание двойного обложения вместе с НДС.

    Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс готовятся к внесению в Госдуму в рамках бюджетного пакета, передает ТАСС.

    «Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», – заявил Сазанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок оценили в 100 млрд рублей дополнительных ежегодных доходов бюджета.

    В марте статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил об отсутствии планов облагать НДС банковские операции.

    Американские власти намеревались добиться от Всемирной торговой организации постоянного запрета на взимание таможенных сборов с цифровых товаров.

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    29 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России

    Шадаев: Кибермошенничество в России за восемь месяцев сократилось на 30%

    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    @ Lisa Forster/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень преступности в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России в январе–августе снизился более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    Глава ведомства сообщил об уменьшении числа таких преступлений на 150 тысяч за восемь месяцев, передает РИА «Новости». «Пока у нас есть хорошая новость, что преступность в сфере кибермошенничества, телефонного мошенничества, за восемь месяцев 2026 года уменьшилась на больше чем 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого», – заявил Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

    По его словам, снижение уровня преступности стало возможным благодаря мерам и механизмам, реализованным Минцифры для борьбы с мошенничеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД сообщило об использовании мошенниками фейковых адвокатов для обмана россиян.

    В начале месяца постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о замалчивании западными странами деятельности украинских кибермошенников.

    Летом в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

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    29 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

    Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадий Степахно задержан по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

    «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

    На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

    В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.

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    29 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с хозяина напавших на ребенка хаски

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адлерский районный суд Сочи обязал владельца двух собак породы хаски выплатить 15 млн рублей компенсации за моральный вред мальчику, которому животные обезобразили лицо во время нападения.

    Взысканная сумма полностью соответствует заключению прокурора по резонансному гражданскому делу о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщила прокуратура Краснодарского края в Max.

    Следствие установило, что хозяин содержал двух хаски ненадлежащим образом и своевременно не кормил их. В феврале 2025 года собаки сорвались с цепи в садовом товариществе и напали на девятилетнего мальчика, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Москве мальчику провели сложную операцию по восстановлению носа после нападения собаки.

    Суд вынес приговор владельцу напавшего на ребенка пса породы хаски Роману Цыганкову.

    Атаковавших девятилетнего мальчика по дороге к садовому товариществу собак усыпили.

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    29 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках

    Лантратова: В Алешках сохраняется режим тишины во время разминирования дорог

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что стороны полностью соблюдают режим прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

    Лантратова заявила, что в Алешках соблюдается перемирие, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24». «Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было», – сказала омбудсмен.

    Она уточнила, что военнослужащие проводят необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о вылете в Алешки в сопровождении иностранных журналистов.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    В четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Под автомобилем в Ставрополе обнаружили и обезвредили взрывное устройство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ставрополе специалисты оперативных служб успешно обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было закреплено под днищем легкового автомобиля.

    Обнаруженная под машиной взрывчатка была оперативно нейтрализована саперами, передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал.

    В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и выясняют обстоятельства закладки опасного предмета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Балашихе водитель погиб при подрыве заложенного в автомобиль взрывного устройства.

    В марте правоохранительные органы предотвратили теракт против сотрудника силовых структур в Ставрополе.

    В прошлом году спецслужбы задержали девушку при попытке установить взрывчатку у местной войсковой части.

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    29 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Минцифры предложило ввести обязательную регистрацию IMEI для «серых» смартфонов

    Минцифры предложило ввести обязательную регистрацию IMEI для серых смартфонов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект об обязательной регистрации мобильных устройств, ввезенных в Россию без таможенного оформления.

    Минцифры планирует обязать граждан регистрировать уникальные номера IMEI смартфонов, купленных за границей или приобретенных у серых продавцов, пишет РБК.

    На регистрацию аппаратов на портале «Госуслуги» отводится две недели. «При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», – заявили в Минцифры.

    При этом новые правила не затронут смартфоны, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года, а также официально ввезенную легальными ретейлерами технику, чьи номера попадают в базу автоматически.

    Проект еще обсуждается в аппарате правительства. Эксперты ожидают, что после принятия документа с рынка могут уйти до 70% работающих с серым импортом продавцов, а некоторые модели мобильных телефонов подорожают на 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минцифры анонсировало введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт в России.

    Ранее МВД предложило обязать въезжающих в страну мигрантов использовать телефоны с электронным профилем.

    До этого замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил о необходимости создания российской базы номеров IMEI.

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