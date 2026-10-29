Путин заявил о суверенитете России в цифровых технологиях

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, Россия наряду с Соединенными Штатами и Китаем становится одним из обладателей независимости в цифровой сфере, пишет РИА «Новости».

«Россия, наряду с Соединенными Штатами, с Китайской Народной Республикой, является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях», – сказал Путин журналистам в рамках общения после завершения масштабного саммита Россия – Африка в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности поделиться со странами Африки технологиями в сфере цифровизации электоральных процессов.

Накануне глава государства рассказал африканским лидерам об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.