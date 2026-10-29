Грушко: Позиция ЕС по контактам с Россией похожа на штрафбат

Tекст: Тимур Шайдуллин

Он указал, что политика ЕС предполагает наказания для стран-участниц за любое нарушение общего строя в отношениях с Москвой, передает РИА «Новости». «Больше напоминает какой-то штрафбат, где любое нарушение строя должно караться гауптвахтой, либо какими-то другими дисциплинарными мерами», – сказал Грушко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о сохранении неофициального дипломатического канала связи с Москвой.

Ранее европейские чиновники обсуждали введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила об ограничении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 сотрудников.