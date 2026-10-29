Начальник тверского МРЭО ГИБДД арестован за взятки

Суд в Твери арестовал начальника МРЭО ГИБДД по делу о взятке

Tекст: Ольга Иванова

Обвиняемому инкриминируют получение взятки в 150 тыс. рублей через посредника в период с 30 мая по 11 июня, сообщается на сайте ведомства. За эти деньги он должен был незаконно выдать водительское удостоверение без фактической сдачи теоретического и практического экзаменов.

В служебном кабинете и дома у фигуранта прошли обыски. Изъяты электронные носители информации, госномера и документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор соучастнице бывшего руководителя краевого ГИБДД по делу о получении взяток.

В марте управление Следственного комитета по Тверской области сообщило о задержании в Твери руководителя Осташковского округа по делу о взятке в 1 млн 100 тыс. рублей.

В феврале высокопоставленного сотрудника МВД задержали в Саратовской области по подозрению в получении взятки за сдачу экзаменов на права в РЭО ГИБДД.