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    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
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    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России
    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня

    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство предложит отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли во избежание двойного обложения вместе с НДС.

    Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс готовятся к внесению в Госдуму в рамках бюджетного пакета, передает ТАСС.

    «Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», – заявил Сазанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок оценили в 100 млрд рублей дополнительных ежегодных доходов бюджета.

    В марте статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил об отсутствии планов облагать НДС банковские операции.

    Американские власти намеревались добиться от Всемирной торговой организации постоянного запрета на взимание таможенных сборов с цифровых товаров.

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    29 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

    Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадий Степахно задержан по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

    «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

    На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

    В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.

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    29 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках

    Лантратова: В Алешках сохраняется режим тишины во время разминирования дорог

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что стороны полностью соблюдают режим прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

    Лантратова заявила, что в Алешках соблюдается перемирие, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24». «Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было», – сказала омбудсмен.

    Она уточнила, что военнослужащие проводят необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о вылете в Алешки в сопровождении иностранных журналистов.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    В четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Роскосмос опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Глава Роскосмоса Баканов опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российский модуль «Звезда» на Международной космической станции продолжит работу в штатном режиме и консервироваться не будет.

    По его словам, российский сегмент Международной космической станции продолжит функционировать без изменений, а планы по закрытию его отдельных блоков не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    «Ничего мы не консервируем, работаем в том же режиме», – заявил Баканов журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, комментируя будущее российского модуля.

    Ранее ряд изданий распространил информацию о том, что Роскосмос и американское космическое агентство НАСА якобы договорились законсервировать переходную камеру служебного модуля «Звезда». В публикациях говорилось, что этот отсек больше не будет использоваться для приема и стыковки российских грузовых кораблей «Прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования Международной космической станции без совместной работы России и США.

    В июле руководитель госкорпорации и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу МКС.

    В апреле гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил об отсутствии новых микротрещин в модуле «Звезда».

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Ставрополье пострадали семь человек

    ГИБДД: Семь человек пострадали в ДТП с «Газелью» и грузовиком на Ставрополье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Георгиевском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели», в результате которого пострадали семь человек.

    Авария произошла на 14-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск. Водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу встречной «Газели», сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края в Max.

    В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение. Еще пять человек проходят обследование в Георгиевской городской больнице.

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются детальные обстоятельства случившегося и степень ответственности каждого из участников происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Георгиевском округе Ставропольского края погиб один человек.

    Летом один человек погиб при столкновении легковушки с пассажирской маршруткой на трассе Изобильный – Ставрополь.

    В мае жертвами автомобильной аварии на одной из дорог региона стали три человека.

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    29 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал о гуманитарной операции в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл записал обращение в связи с началом гуманитарной операции в заминированных Алешках Херсонской области.

    Предстоятель Русской православной церкви в видеообращении, опубликованном в канале ИС «Вести» в Max, отметил, что весь город усеян украинскими минами и взрывными устройствами.

    «Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров», – заявил патриарх Кирилл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

    В тот же день российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» занялись разминированием ведущих к городу дорог.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход миссии.

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