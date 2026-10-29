Клуб НБА «Бруклин» продлил контракт с российским баскетболистом Деминым

«Бруклин Нетс» продлил контракт с россиянином Деминым до конца сезона-2027/28

Tекст: Денис Тельманов

Договор с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2027/28, передает РИА «Новости». Егору Демину 20 лет, он был задрафтован «Бруклином» в 2025 году под восьмым номером.

В текущем сезоне игрок набирает в среднем 7,8 очка, 2,3 подбора и 2,8 передачи за игру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский защитник «Бруклина» Егор Демин получил ушиб ноги в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном».

В феврале команда Винса Картера, за которую выступал Демин, стала победителем Матча восходящих звезд НБА.

В январе баскетболист стал автором рекорда НБА по серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.