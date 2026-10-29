Путин назвал успешным третий саммит Россия – Африка

Путин: Третий саммит Россия – Африка прошел успешно

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства выразил уверенность, что мероприятие придаст мощный импульс развитию сотрудничества Москвы с африканскими странами, передает РИА «Новости».

«Все мы разделяем мнение, что третий саммит Россия – Африка прошел успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия», – заявил Путин журналистам по итогам саммита.

Также российский лидер заявил, что участники саммита Россия – Африка высказались за проведение еще одного форума, о датах которого сообщат позднее.

«Важно, что все лидеры единодушно высказались за продолжение практики регулярных саммитов России и Африки. Место и дата проведения следующего такого саммита будут своевременно согласованы», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.

В тот же день глава государства провел в Кремле второе пленарное заседание мероприятия и назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.