Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

«Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.