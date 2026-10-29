Путин: Участники саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Итоги совместной продуктивной работы подведены и одобрены саммитом в московской декларации. В этом комплексном, рассчитанном на долгосрочную перспективу документе подтверждена приверженность всех наших стран формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН», – приводит РИА «Новости» заявление Путина по итогам саммита.

Президент России и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе выступают с совместными комментариями для СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

Накануне президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Путину как к брату на пленарном заседании саммита.

В тот же день российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки поговоркой про глубокие корни и ветер.