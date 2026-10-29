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    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике
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    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России
    29 октября 2026, 20:38 • Новости дня

    Путин назвал долю национальных валют в расчетах России и стран Африки

    Путин: Доля нацвалют в расчетах России и стран Африки составила 85%

    Tекст: Вера Басилая

    Доля национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки достигла 85%, заявил президент Владимир Путин во время совместного общения с прессой вместе с президентом Бурунди и действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Уже сейчас доля национальных валют, в том числе рубля, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам составляет 85%», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Подобная практика расчетов дает странам возможность надежно защищать двустороннюю торговлю и инвестиционные проекты от резких колебаний на глобальных рынках, а также от общей нестабильности мировой политической конъюнктуры, пояснил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пленарном заседании саммита в Москве президент Владимир Путин отметил хорошую динамику торговли России и стран Африки.

    В среду Владимир Путин призвал Россию и государства Африки выстраивать систему расчетов в национальных валютах.

    Путин представил африканским странам систему международных расчетов А7.

    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

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    29 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

    Ушаков: Путин пообещал Стуббу и Стере всегда брать трубку при их звонках

    Ушаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и президенту Финляндии Александру Стуббу всегда отвечать на их телефонные звонки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин пообещал лидерам Финляндии и Норвегии всегда отвечать на их телефонные звонки. «Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков телеканалу «Звезда».

    По словам помощника президента, Москва не ожидала недовольства в европейских столицах по поводу состоявшейся беседы. В России полагали, что контакт был заранее согласован как минимум с ведущей европейской тройкой, пояснил он.

    Разговор состоялся во вторник по инициативе финского президента Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере. Позже глава правительства Дании Метте Фредериксен выразила возмущение тем, что политики не обсудили эту инициативу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере Путину признанием Европой своего поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел истеричной реакцию Дании и Эстонии на этот телефонный разговор.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности лидеров России, Финляндии и Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

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    29 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат»

    Путин посмертно присвоил звание Героя России комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин посмертно удостоил звания Героя России командира батальона спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева.

    Медаль «Золотая Звезда» была передана матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой во время церемонии в Грозном, передает ТАСС.

    Награду матери вручил врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а грамоту президента о присвоении звания передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

    «Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером. В ходе специальной военной операции он проявил исключительную отвагу, профессионализм и самоотверженность», – заявил Даудов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за мужество при выполнении задач СВО. В мае президент Владимир Путин передал звезды Героев России родственникам погибших бойцов. В прошлом году он вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к переносу производств в Африку

    Путин заявил о заинтересованности бизнеса в переносе производств в Африку

    Tекст: Мария Иванова

    Россия заинтересована в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления, заявил президент Владимир Путин.

    «Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес», – передает слова Путина на пленарном заседании саммита Россия – Африка РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что перенос производств соответствует интересам России в условиях многочисленных санкций в отношении экономики и бизнеса.

    Также Путин подчеркнул важность того, чтобы решения африканских партнеров были суверенными, вложения – защищенными и чтобы сотрудничество работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке на равных, без выкачивания прибыли в духе колониальных практик.

    В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими странами местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Российский лидер назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

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    29 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Путин назвал создание двух государств единственным решением проблемы Палестины

    Путин назвал создание двух государств ключом к решению палестинской проблемы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка заявил, что окончательное решение палестинского вопроса возможно только при реализации принципа создания двух государств.

    Окончательно решить палестинскую проблему можно только при создании независимого государства, передает ТАСС.

    «Россия поддерживает и считает, что окончательное решение палестинского вопроса может быть достигнуто только при реализации известного принципа создания двух государств, в том числе полноценного государства на территории Палестины – палестинского государства», – заявил Владимир Путин.

    Путин добавил, что за событиями в Персидском заливе забывать о проблемах Палестины нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    В январе президент Владимир Путин заявил об активном развитии отношений Москвы и Палестины в гуманитарной сфере.

    В прошлом году российский лидер подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для мира между Израилем и Палестиной.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал Эфиопию православной страной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка напомнил, что Эфиопия является православной страной.

    Глава государства рассказал о взаимодействии с Эфиопией, передает РИА «Новости».

    «Россию и Эфиопию связывает многолетнее сотрудничество, очень близкое. Вот мы отмечаем, что Эфиопия не просто христианская, она еще и православная страна», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии.

    Президент выразил благодарность египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду глава российского государства провел встречу с Ахмедом.

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    29 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия занимается вопросами урегулирования украинского конфликта, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Мы занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Владимиром Зеленским.

    В воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу замглавы МИД Александр Грушко отметил непринципиальность личности европейского представителя.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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