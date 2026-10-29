Российские дзюдоисты стали призерами турнира Большого шлема в Абу-Даби

Дзюдоисты Абуладзе и Воробьева завоевали медали Большого шлема в Абу-Даби

Tекст: Денис Тельманов

Соревнования проходят на «Мубадала Арене». Абуладзе стал обладателем серебряной награды в весовой категории до 66 кг, уступив в финальном поединке представителю Бахрейна Сухробу Бокиеву, передает ТАСС.

Воробьева завоевала бронзовую медаль в весе до 48 кг, одержав победу над француженкой Мелани Клеман.

Абуладзе является победителем чемпионата мира 2021 года в Будапеште, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

Воробьева в этом году выиграла золото турнира Большого шлема в Лозанне и бронзу европейского первенства в Тбилиси.

Турнир в ОАЭ завершится 31 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Лозанне.

Весной спортсменка из России Элис Старцева одержала победу на международных состязаниях в Астане. Российская дзюдоистка Ольга Мухина выиграла золото на соревнованиях в Душанбе.