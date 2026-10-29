«Белавиа» объявила о возобновлении полетов в подмосковный аэропорт Жуковский

«Белавиа» возобновила полеты в Жуковский после шестилетнего перерыва

Tекст: Денис Тельманов

«Завтра мы готовимся возобновить наши полеты в международный аэропорт Жуковский в Московской области. Очень символично, потому что именно с рейса авиакомпании «Белавиа» началась новейшая история этого аэропорта 10 лет назад, в 2016 году», – передает слова Радишевской РИА «Новости».

Самолеты белорусской авиакомпании будут летать между Минском и Жуковским ежедневно. Расчетное время полета – 1 час 30 минут, рейсы выполнят самолеты Embraer-195.

Полеты «Белавиа» в Жуковский прекратились весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В феврале между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда.