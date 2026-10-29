МИД заявил об устойчивости экономических связей России и Турции

Грушко: Экономические отношения России и Турции устойчивы вопреки санкциям

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Анкары продолжит развиваться даже в условиях усиливающегося внешнего давления, передает РИА «Новости».

«Даже в нынешних турбулентных условиях международной обстановки, в вакханалии незаконных санкций, торгово-экономические отношения остаются устойчивыми с тенденцией к дальнейшему росту», – сказал Грушко на торжественном вечере по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе отношениям Турции и России предрекли период охлаждения на фоне возможного решения турецкой стороны передать США американское оружие для последующей отправки Украине.

Летом президент Владимир Путин сообщил о развитии отношений между двумя странами по восходящей благодаря позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.