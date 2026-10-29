Tекст: Ольга Иванова

Отсутствие Каллас на переговорах с Россией по Украине делает ее одним из самых неудачных кадровых назначений за всю историю Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бутылина.

«Каллас, вероятно, можно считать одним из самых неудачных кадровых назначений в истории ЕС», – написал колумнист.

Журналист отметил, что Каллас не принимала участия в недавнем разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Дипломат также не получила приглашения на встречи в Петербурге и Осло, где присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, и, как ожидается, пропустит ноябрьские консультации по Украине в Абу-Даби.

По информации издания, даже если Брюссель получит место за столом переговоров, делегацию чиновников возглавит не Каллас, а Бьерн Зайберт – руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор статьи подчеркнул, что ястребиная позиция дипломата по отношению к Москве, а также ее постоянная критика Китая и Дональда Трампа ведут к неуклонному снижению геополитической значимости Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил о неизбежности будущих переговоров Москвы с представителями Евросоюза.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил участие европейской стороны в трехстороннем диалоге по Украине из-за провокационной позиции Брюсселя.

Во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас указала на необходимость продолжать поддержку Киева в преддверии суровой зимы.