Президент Комор получил звание почетного доктора МГИМО

Президент Комор Ассумани получил звание почетного доктора МГИМО

Tекст: Вера Басилая

Почетное звание главе государства присвоили за дипломатическую активность и значительный вклад в процесс сближения России с африканскими странами, передает ТАСС со ссылкой на аккаунт администрации президента в соцсетях.

Выступая на церемонии, Азали Ассумани заявил о своей убежденности в большом стратегическом потенциале африканской молодежи, назвав ее главным достоянием континента и надеждой на будущее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

В среду на Молодежном форуме саммита в МГИМО учредили Российско-африканский молодежный союз.

Накануне в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка с участием 48 стран.