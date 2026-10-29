Президент Комор получил звание почетного доктора МГИМО

Почетное звание главе государства присвоили за дипломатическую активность и значительный вклад в процесс сближения России с африканскими странами, передает ТАСС со ссылкой на аккаунт администрации президента в соцсетях.
Выступая на церемонии, Азали Ассумани заявил о своей убежденности в большом стратегическом потенциале африканской молодежи, назвав ее главным достоянием континента и надеждой на будущее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
В среду на Молодежном форуме саммита в МГИМО учредили Российско-африканский молодежный союз.
Накануне в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка с участием 48 стран.