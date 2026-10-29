Дурбан стал кандидатом на проведение первых Олимпийских игр в Африке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дурбан опередил Кейптаун и Йоханнесбург в борьбе за право стать городом-кандидатом от ЮАР на проведение первых в Африке Олимпийских игр, передает ТАСС со ссылкой на портал Times Live.

«Эти приготовления должны объединить концепцию проведения мероприятия с жизнеспособным планом размещения площадки, соответствующей стратегией финансирования и четким отчетом о выгодах для местных сообществ», – заявила исполняющая обязанности президента Южноафриканского олимпийского комитета Лвандиле Симелане.

По ее словам, Международный олимпийский комитет завершает прием заявок от дополнительных заинтересованных сторон на проведение Игр 2036 года 31 октября.

Исполком МОК должен утвердить список кандидатов в марте 2027 года. Окончательный выбор места проведения соревнований 2036 года состоится в 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Индия, Катар, ЮАР, Южная Корея, Германия, Венгрия и Турция выдвинули свои кандидатуры на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

В сентябре власти Берлина запланировали отказаться от участия в конкурсе из-за невозможности проведения референдума среди горожан. Позже Германия выбрала Мюнхен в качестве национального кандидата на право проведения соревнований.