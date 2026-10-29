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    29 октября 2026, 20:00 • Новости дня

    Дурбан стал кандидатом на проведение первых Олимпийских игр в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южноафриканский олимпийский комитет объявил Дурбан кандидатом на проведение первых Олимпийских игр на континенте в 2036 или 2040 году.

    Дурбан опередил Кейптаун и Йоханнесбург в борьбе за право стать городом-кандидатом от ЮАР на проведение первых в Африке Олимпийских игр, передает ТАСС со ссылкой на портал Times Live.

    «Эти приготовления должны объединить концепцию проведения мероприятия с жизнеспособным планом размещения площадки, соответствующей стратегией финансирования и четким отчетом о выгодах для местных сообществ», – заявила исполняющая обязанности президента Южноафриканского олимпийского комитета Лвандиле Симелане.

    По ее словам, Международный олимпийский комитет завершает прием заявок от дополнительных заинтересованных сторон на проведение Игр 2036 года 31 октября.

    Исполком МОК должен утвердить список кандидатов в марте 2027 года. Окончательный выбор места проведения соревнований 2036 года состоится в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Индия, Катар, ЮАР, Южная Корея, Германия, Венгрия и Турция выдвинули свои кандидатуры на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

    В сентябре власти Берлина запланировали отказаться от участия в конкурсе из-за невозможности проведения референдума среди горожан. Позже Германия выбрала Мюнхен в качестве национального кандидата на право проведения соревнований.

    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает становление Африки одним из центров многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия всемерно поддерживает становление Африки в качестве одного из ключевых центров в новой системе многополярного мироустройства», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    Президент отметил, что участники саммита уделят особое внимание наращиванию торгово-экономической кооперации с африканскими странами, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности и развитию здравоохранения, передает РИА «Новости».

    По итогам форума стороны утвердят итоговую декларацию и новый план действий партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы.

    Путин также подчеркнул возможность продолжить обсуждение задач укрепления российско-эфиопских связей и актуальных международных и региональных проблем, отметив, что по некоторым вопросам стороны уже начали обмениваться мнениями с глазу на глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на торжественном приеме в Кремле сравнил отношения Москвы со странами Африки с глубокими корнями дерева.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии.

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    28 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Россия и Уганда отменили визовые требования для дипломатов

    МИД: Россия и Уганда подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов на полях саммита в Москве, сообщает МИД России.

    Документ подписали заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и государственный министр иностранных дел по региональным вопросам Уганды Кеюне Харуна Касоло, сообщает МИД России.

    Касоло находится в Москве в составе угандийской делегации на третьем саммите Россия – Африка. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-угандийских связей.

    Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в российской столице 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    Во вторник премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва прилетел в российскую столицу для участия в мероприятии.

    В понедельник в Москву прибыла вице-президент Уганды Джессика Алупо.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 01:32 • Новости дня
    Премьер Эфиопии Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил президенту России Владимиру Путину свою книгу о философии синергии «Медемер».

    «Я приехал в Россию, я принес книгу философии синергии, где сказано о том, как мы развиваем нашу экономику, как мы работаем с нашими партнерами. Хотел бы передать вам нашу книгу», – приводятся слова Ахмеда на сайте Кремля.

    Книга «Медемер» написана премьер-министром Эфиопии и впервые издана в 2019 году, ее русский перевод был представлен 28 октября в Москве при участии телеканала RT, передает РИА «Новости».

    Ахмед отметил, что выход книги на русском языке расширяет ее международное влияние и дипломатическую ценность, а также создает культурный и интеллектуальный мост между народами Эфиопии и России. По его словам, это доказывает, что Эфиопия способна предложить мировому сообществу зрелые идеи, а Россия продолжает вдохновлять эфиопских ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России встретился с премьер-министром Эфиопии на полях саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин на торжественном приеме в Кремле заявил о намерении России вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.

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    29 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Путин вручил букет президенту Намибии перед саммитом в Кремле

    Путин поздравил президента Намибии с днем рождения букетом цветов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    Владимир Путин вручил букет президенту Намибии перед началом пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, который проходит в Кремле, передает ТАСС.

    Отмечающая 29 октября свой день рождения Нетумбо Нанди-Ндаитва стала первой в истории Намибии женщиной-президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими государствами местной поговоркой про глубокие корни и ветер на торжественном приеме в Кремле.

    Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к переносу производств в Африку

    Путин заявил о заинтересованности бизнеса в переносе производств в Африку

    Tекст: Мария Иванова

    Россия заинтересована в переносе ряда производств в страны Африки из-за санкционного давления, заявил президент Владимир Путин.

    «Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны, взаимный интерес», – передает слова Путина на пленарном заседании саммита Россия – Африка РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что перенос производств соответствует интересам России в условиях многочисленных санкций в отношении экономики и бизнеса.

    Также Путин подчеркнул важность того, чтобы решения африканских партнеров были суверенными, вложения – защищенными и чтобы сотрудничество работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке на равных, без выкачивания прибыли в духе колониальных практик.

    В среду глава государства проиллюстрировал отношения Москвы с африканскими странами местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Российский лидер назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал Эфиопию православной страной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка напомнил, что Эфиопия является православной страной.

    Глава государства рассказал о взаимодействии с Эфиопией, передает РИА «Новости».

    «Россию и Эфиопию связывает многолетнее сотрудничество, очень близкое. Вот мы отмечаем, что Эфиопия не просто христианская, она еще и православная страна», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии.

    Президент выразил благодарность египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду глава российского государства провел встречу с Ахмедом.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Российский тест на вирус Эболы успешно показал себя в Уганде

    Попова: Мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в 11 странах Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является лидером в организации эпидемиологического надзора, а отечественные мобильные лаборатории уже работают в 11 странах Африки.

    Глава ведомства выступила на сессии Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора. У нас есть генетический эпидемиологический надзор, у нас есть иммунологический эпидемиологический надзор. И у нас очень быстрые меры реагирования», – сказала Попова РИА «Новости».

    По ее словам, Россия делится технологиями и обучает зарубежных специалистов, в первую очередь из стран Африки, чтобы они могли самостоятельно выявлять и купировать риски распространения инфекций. В настоящий момент российские мобильные лаборатории работают в 11 африканских государствах.

    Особое внимание Попова уделила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), назвав рост заболеваемости большой мировой проблемой. При этом она высоко оценила усилия соседней Уганды по локализации инфекции и недопущению повторных заносов заболевания.

    Глава Роспотребнадзора также добавила, что российский тест на вирус Бундибуджио, вызывающий лихорадку Эбола, успешно показал себя в Уганде. Третья в истории вспышка заболевания в ДРК началась в апреле 2026 года, число подтвержденных случаев превысило 9,9 тыс., от болезни скончались более 4,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о передаче африканским странам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства отметил помощь российских врачей жителям континента в борьбе с холерой и новым штаммом Эболы.

    Ранее Попова заявила о завершении клинических испытаний отечественных препаратов для защиты от смертельно опасных лихорадок.

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    29 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин: Российский бизнес ведет дела в Африке без выкачивания прибыли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на саммите в Москве заявил, что российские компании ведут дела в Африке на равных и не выкачивают прибыль в духе колониальных практик.

    Отечественные предприятия выстраивают работу с африканскими странами честно и добросовестно.

    «Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По словам главы государства, российские компании уже давно и успешно реализуют на континенте крупные проекты.

    «Речь идёт о таких отраслях, как энергетика и мирный атом, горнорудная промышленность и добыча полезных ископаемых, производственная кооперация, логистика, туризм и некоторые другие направления», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Владимир Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками.

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    29 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Президент Египта назвал неприемлемой милитаризацию Красного моря

    Ас-Сиси на саммите в Москве выступил против милитаризации Красного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Москве заявил о неприемлемости милитаризации акватории Красного моря.

    Власти Египта считают недопустимым наращивание военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    «Мы с глубоким беспокойством следим за развитием событий на Африканском континенте и считаем милитаризацию Красного моря неприемлемой», – заявил ас-Сиси.

    Выступление египетского лидера транслировала его канцелярия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития двустороннего сотрудничества.

    В среду глава российского государства поблагодарил египетского коллегу за визит на саммит.

    Путин также заявил о значительном росте торговли со странами Африки с существенной долей Египта.

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