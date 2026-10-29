Сборная России до 15 лет проиграла команде Перу на фестивале ФИФА

Tекст: Денис Тельманов

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, передает ТАСС. В серии пенальти перуанцы оказались точнее – 5:4. Последним соперником российской команды на турнире станет сборная Боснии и Герцеговины, встреча пройдет 30 октября.

Матчи фестиваля проводятся в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут.

Российская команда впервые с 2022 года принимает участие в турнире ФИФА под национальным флагом и в сопровождении гимна страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сборная России до 15 лет обыграла команду Камеруна со счетом 9:2 в матче четвертьфинала плей-офф фестиваля ФИФА.

В среду российская юношеская сборная проиграла команде Мексики в матче первого раунда плей-офф.

В понедельник сборная России до 15 лет одержала победу над командой Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата.