Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье выросло до 12

МЧС: Число пострадавших в аварии с микроавтобусом на Ставрополье выросло до 12

Tекст: Ольга Иванова

В медицинское учреждение после дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на территории Ставропольского края были доставлены 12 человек, сообщило ведомство в Max.

По предварительной информации, в числе граждан, направленных в больницу для оказания помощи, детей нет.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и пассажирской «Газели» в Георгиевском округе Ставропольского края пострадали семь человек.

Летом число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в регионе увеличилось до 38 человек.

В прошлом году в результате ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье травмы получили 12 человек.