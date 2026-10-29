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    29 октября 2026, 19:37 • Новости дня

    Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье выросло до 12

    МЧС: Число пострадавших в аварии с микроавтобусом на Ставрополье выросло до 12

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество госпитализированных после столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Ставропольском крае увеличилось до 12 человек, сообщило региональное управление МЧС.

    В медицинское учреждение после дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на территории Ставропольского края были доставлены 12 человек, сообщило ведомство в Max.

    По предварительной информации, в числе граждан, направленных в больницу для оказания помощи, детей нет.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и пассажирской «Газели» в Георгиевском округе Ставропольского края пострадали семь человек.

    Летом число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в регионе увеличилось до 38 человек.

    В прошлом году в результате ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье травмы получили 12 человек.

    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Доля IT-отрасли в валовом внутреннем продукте России за последние шесть лет увеличилась более чем в два раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Об этом он рассказал в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week – 2026, передает РИА «Новости». «IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое», – сказал Мишустин.

    По его словам, от скорости внедрения инноваций зависят суверенитет страны, ее экономический рост и решение важнейших социальных задач.

    Мишустин добавил, что правительство уделяет особое внимание созданию комфортных условий для IT-компаний. С прошлого года действует профильный национальный проект, который «стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства в критически важных отраслях экономики.

    В начале месяца премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении доли отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России в два раза за последние шесть лет.

    В августе глава правительства отметил увеличение объема валового внутреннего продукта России на 0,6% в первом полугодии.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство предложит отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли во избежание двойного обложения вместе с НДС.

    Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс готовятся к внесению в Госдуму в рамках бюджетного пакета, передает ТАСС.

    «Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», – заявил Сазанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок оценили в 100 млрд рублей дополнительных ежегодных доходов бюджета.

    В марте статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил об отсутствии планов облагать НДС банковские операции.

    Американские власти намеревались добиться от Всемирной торговой организации постоянного запрета на взимание таможенных сборов с цифровых товаров.

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    29 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    Прах актера Романа Попова развеяли над Черным морем
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В годовщину смерти актера Романа Попова его прах развеяли над Черным морем в соответствии с его последней волей, сообщили в окружении артиста.

    Часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после химиотерапии. У актера в 2018 году диагностировали рак мозга, а в августе 2025 года произошел рецидив.

    У Попова осталось трое детей: 15-летний сын и две дочери 13 и шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, сыгравшего Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В июне стало известно о кончине британского актера Дэвида Дейкера, известного по сериалу «Доктор Кто».

    В апреле представитель семьи актера и режиссера Сергея Быстрицкого назвал причиной его смерти онкологическое заболевание.

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    29 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Умерла сценарист советских мультфильмов Жанна Витензон

    На 97-м году жизни скончалась создательница мультфильма «Варежка» Жанна Витензон

    Tекст: Ольга Иванова

    Советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

    В организации выразили соболезнования родным и близким сценаристки, отметив ее значительный след в истории отечественной анимации, передает РИА «Новости».

    Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске, а через год ее семья переехала в Москву. В 1952 году она окончила филологический факультет МГУ. В студенческих экспедициях на Север она собирала фольклор, который позже лег в основу ее сказок.

    Писательница стала одной из самых заметных сценаристок советского анимационного кино 1960–1980-х годов. Ее сценарии реализовывали на различных студиях, в числе которых «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм» и «Беларусьфильм». Она сотрудничала с такими режиссерами, как Роман Качанов, Леонид Аристов и Витольд Бордзиловский.

    Среди известных работ по ее сценариям – «В яранге горит огонь», «Варежка», «Катерок», в котором впервые прозвучала песня «Чунга-чанга», «Девочка и слон», «Легенда о старом маяке» и многие другие.

    За свои работы Витензон удостоилась множества наград на российских и зарубежных фестивалях в Италии, Японии, Франции и Испании. В 2018 году она получила национальную анимационную премию «Икар» в номинации «Мастер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе советская и российская актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина ушла из жизни в возрасте 83 лет.

    В мае умер бессменный руководитель новосибирской студии «Поиск» Петр Анофриков.

    В апреле создатель отечественных фильмов и сериалов Вячеслав Никифоров ушел из жизни в возрасте 83 лет.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    29 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России

    Шадаев: Кибермошенничество в России за восемь месяцев сократилось на 30%

    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    @ Lisa Forster/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень преступности в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России в январе–августе снизился более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    Глава ведомства сообщил об уменьшении числа таких преступлений на 150 тысяч за восемь месяцев, передает РИА «Новости». «Пока у нас есть хорошая новость, что преступность в сфере кибермошенничества, телефонного мошенничества, за восемь месяцев 2026 года уменьшилась на больше чем 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого», – заявил Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

    По его словам, снижение уровня преступности стало возможным благодаря мерам и механизмам, реализованным Минцифры для борьбы с мошенничеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД сообщило об использовании мошенниками фейковых адвокатов для обмана россиян.

    В начале месяца постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о замалчивании западными странами деятельности украинских кибермошенников.

    Летом в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

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    29 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, второе чтение которого запланировано на 19 ноября.

    Проект бюджета предусматривает обеспечение потребностей обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации на Украине и выполнение социальных обязательств, передает РИА «Новости».

    «Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям», – заявил на заседании Госдумы вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

    Он отметил, что в документе предусмотрены ресурсы для обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов граждан. Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% и роста ВВП до 248,323 трлн рублей в 2027 году.

    Кроме того, документ переносит погашение трети долгов регионов по бюджетным кредитам на 2031–2033 годы и дает правительству право списывать задолженности беднейших стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о гарантии выполнения всех социальных обязательств в проекте федерального бюджета.

    В понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

    В прошлом месяце правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы.

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    29 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

    Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадий Степахно задержан по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

    «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

    На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

    В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.

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