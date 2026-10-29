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    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России
    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня

    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Доля IT-отрасли в валовом внутреннем продукте России за последние шесть лет увеличилась более чем в два раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Об этом он рассказал в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week – 2026, передает РИА «Новости». «IT-отрасль сегодня активно развивается. За последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое», – сказал Мишустин.

    По его словам, от скорости внедрения инноваций зависят суверенитет страны, ее экономический рост и решение важнейших социальных задач.

    Мишустин добавил, что правительство уделяет особое внимание созданию комфортных условий для IT-компаний. С прошлого года действует профильный национальный проект, который «стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ и продуктов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства в критически важных отраслях экономики.

    В начале месяца премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении доли отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России в два раза за последние шесть лет.

    В августе глава правительства отметил увеличение объема валового внутреннего продукта России на 0,6% в первом полугодии.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство предложит отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли во избежание двойного обложения вместе с НДС.

    Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс готовятся к внесению в Госдуму в рамках бюджетного пакета, передает ТАСС.

    «Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», – заявил Сазанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок оценили в 100 млрд рублей дополнительных ежегодных доходов бюджета.

    В марте статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил об отсутствии планов облагать НДС банковские операции.

    Американские власти намеревались добиться от Всемирной торговой организации постоянного запрета на взимание таможенных сборов с цифровых товаров.

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    29 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России

    Шадаев: Кибермошенничество в России за восемь месяцев сократилось на 30%

    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    @ Lisa Forster/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уровень преступности в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России в январе–августе снизился более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    Глава ведомства сообщил об уменьшении числа таких преступлений на 150 тысяч за восемь месяцев, передает РИА «Новости». «Пока у нас есть хорошая новость, что преступность в сфере кибермошенничества, телефонного мошенничества, за восемь месяцев 2026 года уменьшилась на больше чем 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого», – заявил Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

    По его словам, снижение уровня преступности стало возможным благодаря мерам и механизмам, реализованным Минцифры для борьбы с мошенничеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД сообщило об использовании мошенниками фейковых адвокатов для обмана россиян.

    В начале месяца постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о замалчивании западными странами деятельности украинских кибермошенников.

    Летом в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

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    29 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

    Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадий Степахно задержан по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

    «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

    На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

    В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.

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    29 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с хозяина напавших на ребенка хаски

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адлерский районный суд Сочи обязал владельца двух собак породы хаски выплатить 15 млн рублей компенсации за моральный вред мальчику, которому животные обезобразили лицо во время нападения.

    Взысканная сумма полностью соответствует заключению прокурора по резонансному гражданскому делу о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщила прокуратура Краснодарского края в Max.

    Следствие установило, что хозяин содержал двух хаски ненадлежащим образом и своевременно не кормил их. В феврале 2025 года собаки сорвались с цепи в садовом товариществе и напали на девятилетнего мальчика, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Москве мальчику провели сложную операцию по восстановлению носа после нападения собаки.

    Суд вынес приговор владельцу напавшего на ребенка пса породы хаски Роману Цыганкову.

    Атаковавших девятилетнего мальчика по дороге к садовому товариществу собак усыпили.

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    29 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках

    Лантратова: В Алешках сохраняется режим тишины во время разминирования дорог

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что стороны полностью соблюдают режим прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

    Лантратова заявила, что в Алешках соблюдается перемирие, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24». «Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было», – сказала омбудсмен.

    Она уточнила, что военнослужащие проводят необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о вылете в Алешки в сопровождении иностранных журналистов.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    В четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

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    29 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Голикова назвала долю россиян старше 65 лет

    Голикова: Доля граждан старше 65 лет в России достигла 18%

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля граждан старше 65 лет в стране составляет 18%, при этом большинство россиян сохраняют активность после выхода на пенсию.

    «Сейчас в нашей стране 18% граждан старше 65 лет, с учетом лиц предпенсионного возраста – около 24%. В условиях урбанизации – 73% из них живет в городах», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

    Вице-премьер добавила, что большинство людей с наступлением пенсии сохраняют активность. Около 3 млн человек продолжают трудиться, 37% участвуют в работе общественных объединений, а 28% занимаются туризмом, спортом и творчеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце президент Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин назвал повышение уровня рождаемости важнейшим вызовом для государства.

    Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал демографию болезненным вопросом для страны.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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