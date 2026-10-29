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    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня

    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес

    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    @ mova-ombudsman.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен

    Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские частные медицинские сети начали вводить собственные категории врачей, что приводит к увеличению стоимости услуг и изменению условий по полисам ДМС.

    Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.

    Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.

    Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.

    Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.

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    27 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    AstraZeneca допустила начало разработки вакцин против рака

    Bloomberg: AstraZeneca рассмотрит создание вакцин против рака

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор британо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассматривает возможность начала разработки массовых вакцин против рака.

    «Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы», – приводит Bloomberg слова Сорио.

    Вице-президент онкологического подразделения компании Дэйв Фредриксон отметил интерес к налаживанию массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента.

    В свою очередь исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Галбрейт выразила сомнение в возможности наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин из-за высокой стоимости и длительности производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов объявил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

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    28 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей

    Daily Mail: Близкий контакт с кошками улучшает настроение людей

    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Японские исследователи под руководством Сахо Такаги из Киотского университета выяснили, что тесный физический контакт с кошками значительно улучшает настроение и самочувствие их владельцев.

    Специалисты наблюдали за 29 животными и 19 хозяевами в течение месяца. На ошейники кошек прикрепили специальные датчики для измерения времени, проведенного рядом с человеком, а люди заполняли анкеты о своем самочувствии, пишет Daily Mail.

    «Мы обнаружили, что время, проведенное в повседневной жизни рядом с кошкой, связано с более высокими показателями бодрости у владельцев», – заявил Такаги в статье для журнала iScience.

    Выяснилось, что само по себе наличие питомца не гарантирует улучшение настроения. Качество отношений имеет большее значение, чем срок проживания с животным.

    Ученые также замерили у участников уровень кортизола и окситоцина. Оказалось, что при высоких показателях гормона любви у питомца аналогичные результаты наблюдались и у хозяина, при этом уровень стресса у человека снижался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей, а также обнаружили неожиданный сигнал стресса и агрессии у кошек. В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств.


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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    27 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Ученые обнаружили следы коронавируса у пациента через три года после болезни

    Сеченовский университет нашел следы коронавируса через три года после болезни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов вируса в тканях внутренних органов.

    Следы инфекции нашли в легких одного из пациентов спустя 35 месяцев после болезни, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Компоненты вируса длительное время могут сохраняться в легких, сердце, желудочно-кишечном тракте и эндометрии. Сбой в работе макрофагов и эндотелия ведет к хроническому воспалению и недостатку кровоснабжения тканей. У больных раком легкого следы вируса присутствовали в опухолевых клетках.

    «Клинические проявления постковидного миокардита могут напоминать ишемическую болезнь сердца. Так что для назначения терапии важна тщательная диагностика», – заявила директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета Евгения Коган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции «Стратус».

    Также специалисты Сеченовского университета выяснили связь сигнальных белков с раком легкого.

    Кроме того, терапевт Алина Азизова заявила о риске тяжелого течения респираторных инфекций у пожилых россиян.

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    28 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Мурашко назвал основную причину смерти россиян

    Мурашко: Россияне чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней

    Tекст: Вера Басилая

    Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место», – заявил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка».

    Министр добавил, что в России функционируют сосудистые центры, которые ориентированы не только на помощь при инфарктах и инсультах, но и на лечение периферических тромботических осложнений, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

    В субботу глава Минздрава назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди несовершеннолетних.

    Между тем ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.

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    28 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Мурашко: Искусственный интеллект на 40% сократил летальность в клиниках

    Мурашко: Внедрение ИИ в клиниках позволило снизить летальность пациентов до 40%

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в ряде российских медицинских клиник привело к снижению показателей летальности пациентов.

    Мурашко заявил, что эффективность применения искусственного интеллекта для спасения жизней пациентов достигает 40%, передает РИА «Новости».

    «Те медицинские клиники, которые сегодня активно используют искусственный интеллект, снижение летальности дает очень неплохие результаты. Первые результаты уже стали появляться», – заявил Мурашко в ходе сессии форума Россия – Африка.

    Министр пояснил, что применение искусственного интеллекта в медицине заключается в анализе данных на основе мелких факторов. По его словам, лечащий врач иногда может расценить такие симптомы, как ситуационное отклонение, однако при повторении они требуют внимания и совершенно иной оценки.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах России и стран Африки подписать декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о регистрации в России 60 медицинских изделий с технологиями ИИ.

    Весной президент Владимир Путин описал использование искусственного интеллекта московской скорой помощью для формирования досье пациента.

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    28 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Совфед предложил отменить заочное обучение на инженеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Федерации предложил Министерству науки и высшего образования исключить заочное обучение по ряду инженерных и технических специальностей.

    Верхняя палата парламента рекомендует министерству актуализировать образовательные стандарты, чтобы исключить возможность заочного обучения по отдельным направлениям в области «Инженерное дело, технологии и технические науки», передает РИА «Новости».

    Ограничения должны коснуться специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России, уточняется в проекте постановления Совфеда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобрнауки сообщило о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год для инженерных специальностей.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от устаревших профессий в вузах.

    Кроме того, президент Владимир Путин поручил проанализировать причины незавершения учебы студентами-инженерами.

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    28 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    В Госдуме предложили списывать часть ипотеки за научные достижения

    Депутат Аксененко предложил разработать многоступенчатую ипотеку для ученых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил создать многоступенчатую программу ипотеки для научных сотрудников со снижением ставки за профильные заслуги.

    Инициатива включает разные формы поддержки от предоставления жилья по социальному найму для аспирантов до списания части долга за получение научного звания, передает РИА «Новости».

    «Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам – студентам и аспирантам – жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых», – сказал Аксененко.

    Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой совместно с профсоюзом Российской академии наук. Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии.

    Депутат также предложил пересмотреть возрастной ценз для статуса молодого ученого в сторону увеличения. Основным должен стать научный, а не возрастной критерий, так как степень доктора наук до 35 лет можно просто не успеть получить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Ранее Министерство финансов России объявило об обновлении параметров семейной ипотеки.

    Также Минфин сообщил об улучшении жилищных условий более 2 млн семей за счет льготного финансирования.

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    29 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    При раскопках в Помпеях нашли шкаф с предметами женского быта

    Tекст: Денис Тельманов

    Археологи нашли на территории древнеримского города Помпеи шкаф с сохранившимися предметами повседневной жизни, монетами и украшениями.

    Среди обнаруженных вещей оказались щипчики, приспособление для приготовления косметики, стеклянный флакон для благовоний, курильница, бронзовая лампа и посуда, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Археологического парка Помпей.

    Особый интерес представляет ожерелье с бусинами из кости, стекла, фаянса и горного хрусталя в форме фигурок богов, миниатюрных рук и ног, шишек и гроздьев винограда. Подобные украшения в Древнем Риме давали детям в качестве защитных амулетов и погремушек.

    Еще одной находкой стали 38 бронзовых монет в небольшом плетеном контейнере. Наличие в шкафу денег и предметов сентиментальной ценности позволяет предположить, что владельцы не успели забрать их после начала извержения Везувия в 79 году нашей эры.

    «Мы не можем с уверенностью установить личность обитателя дома, но эти фрагменты приближают нас к его повседневной жизни», – заявил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении музыкального инструмента в ходе раскопок древней Трои.

    Летом на юге Мексики нашли нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В январе археологи обнаружили 31 древнюю гробницу с артефактами эпохи Западной Чжоу на северо-западе Китая.

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    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские врачи самоотверженно помогают жителям Африки бороться с различными опасными инфекциями, включая холеру и новый штамм Эболы, заявил президент Владимир Путин.

    «Отмечу, что российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России.

    Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку.

    Глава государства поблагодарил гостей из Африки за приезд на форум в Москву.

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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

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