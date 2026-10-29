Премьер Греции призвал к заключению международного перемирия на море

Премьер Греции Мицотакис призвал к глобальному перемирию на море

Tекст: Тимур Шайдуллин

Такое перемирие, по мнению главы правительства, должно обеспечить безопасное и свободное плавание коммерческих судов в условиях вооруженных конфликтов, пишет РИА «Новости».

Премьер-министр Греции отметил, что атаки на коммерческие корабли увеличивают расходы на морские перевозки и страхование, что создает неопределенность на рынках. Он также обратился к странам Европы с призывом занять более активную позицию в вопросе защиты свободы судоходства.

«Операция Евросоюза Aspides в Красном море, в которой Греция играет ведущую роль, – конкретный пример того, что Европа может и должна делать. Мы должны действовать более амбициозно», – добавил Мицотакис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира.

В тот же день шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки у берегов Болгарии.

В прошлом месяце йеменские хуситы установили контроль над всеми островами в Красном море.