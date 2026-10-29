Еврокомиссия отказала Прибалтике в деньгах на защиту от дронов

Вице-премьер Бельгии предложил применить торговую «базуку» против США

Tекст: Игорь Иножарский

Франк Ванденбрук в аналитическом документе, подготовленном вместе с заместителем руководителя его кабинета Глорией Гекьер для исследовательского центра Egmont Institute, заявил, что Евросоюз должен подготовить к применению антишантажный инструмент ACI, или «торговую базуку», из-за попыток США добиться роста цен на лекарства в Европе, передает Politico.

Авторы документа предлагают Брюсселю открыть расследование по линии ACI в ответ на американскую политику установления цен на медикаменты и предупредить Вашингтон о готовности с августа 2025 года приостановить тарифные льготы по торговому соглашению «Тернберри», если США введут дополнительные пошлины на европейские товары сверх потолка в 15%. Они отмечают, что процедура ACI сложна, но уже сам факт начала расследования произведет сдерживающий эффект: «Процедура довольно тяжела, но уже открытие рассмотрения будет иметь собственный эффект», – говорится в документе.

По данным издания, администрация Дональда Трампа продвигает политику «наибольшего благоприятствования» в сфере цен на лекарства, требуя, чтобы стоимость препаратов в США была привязана к самым низким ценам в группе богатых стран, включая Францию, Германию и Италию. Уже заключены соглашения с 26 фармкомпаниями, согласившимися ориентировать цены поставок для программы Medicaid на зарубежные уровни. Ванденбрук предупреждает, что в результате производители будут либо повышать цены в третьих странах, либо сокращать поставки, чтобы сохранить высокие американские расценки, что грозит резким ростом европейских цен или уходом препаратов с рынка.

В документе приводится прогноз, согласно которому цены могут утроиться в странах, используемых в качестве ценового ориентира, тогда как в США снижение составит лишь от 7,5% до 15%. Авторы обращают внимание и на пункт соглашения США с Pfizer, который обязывает компанию делиться частью дополнительной выручки от более высоких зарубежных цен с американским правительством, что делает повышение иностранных платежей источником дохода для бюджета США. Одновременно Вашингтон усиливает давление на отдельные государства ЕС: в июне США начали расследование по статье 301 против Германии из-за предполагаемой «устойчивой недоплаты» за инновационные лекарства, что может обернуться пошлинами выше лимита по «Тернберри».

На неформальной встрече в Дублине министры из Ирландии, Франции, Германии, Италии, Дании, Швеции, Нидерландов и Бельгии обсудили создание общеевропейской фармацевтической рабочей группы для координации ответа Вашингтону. «Если мы не будем работать вместе и действовать как команда, страны неизбежно будут соблазняться действовать в одиночку», – заявил французский министр торговли Николя Форисье. Ванденбрук и его соавтор предупреждают, что последствия нынешней политики США выйдут за рамки бюджетов на медикаменты и ударят по солидарной системе всеобщего медицинского страхования в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Германия на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить против США «торговую базуку» из-за ситуации вокруг Гренландии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых американских тарифов на европейские товары. Евросоюз в начале года также обсуждал применение нового торгового инструмента для ограничения доступа американских компаний к единому рынку ЕС в ответ на пошлины США.