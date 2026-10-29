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    29 октября 2026, 19:04 • Новости дня

    Ученые зафиксировали на Солнце выброс гигантского протуберанца

    ИКИ РАН: На Солнце произошел выброс протуберанца размером 500 тыс. километров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выбросе на Солнце крупного плазменного образования размером около 500 тыс. километров, которое вряд ли вызовет серьезные последствия для Земли.

    Выброс крупного протуберанца размером около 500 тыс. километров зафиксирован на Солнце. Это гигантское плазменное образование в атмосфере звезды выглядит как плотное, относительно холодное облако или арка, удерживаемая магнитным полем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории отметили, что этот процесс попал в поле зрения сразу нескольких космических телескопов. По словам астрономов, газовое облако летит скорее вбок, чем в сторону Земли, и из ближайших планет на его пути окажется только Марс.

    Специалисты добавили, что протуберанец может задеть Землю лишь краем. Плазменное образование вряд ли вызовет серьезные последствия для магнитного поля планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

    В понедельник ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры.

    На прошлой неделе астрономы допустили возмущенный уровень геомагнитной активности в связи с предыдущим выбросом протуберанца.

    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    В университете Иллинойса выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    @ Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

    Клюквенный сок без добавленного сахара может помочь в профилактике кариеса, выяснили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго.

    В ходе эксперимента ученые установили, что напиток замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. В исследовании участвовали 22 человека – 14 детей и восемь взрослых, сообщил Иллинойсский университет в Чикаго.

    Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами – природными соединениями с противовоспалительными свойствами. Они могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий, включая кишечную палочку, к клеткам.

    Профессор детской стоматологии Кристин Ву решила выяснить, способны ли эти вещества воздействовать и на бактерии зубного налета. Такие микроорганизмы перерабатывают сахара из пищи и напитков, выделяя кислоты, которые постепенно разрушают эмаль.

    В отличие от многих предыдущих работ, исследователи использовали не лабораторные экстракты, а доступные в продаже напитки. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни участники получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые – 27% подслащенный сок, третьи – обычную воду.

    Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

    В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

    Таким образом, напиток повлиял сразу на два процесса, связанных с развитием кариеса: рост бактериального налета и образование веществ, повреждающих эмаль. Авторы предполагают, что полученные результаты могут стать основой для разработки напитков с дополнительными полезными свойствами для полости рта.

    Еще одна задача – сделать чистый клюквенный сок более приятным на вкус. По словам Ву, его выраженная терпкость может ограничивать применение. В качестве возможного решения исследовательница рассматривает добавление подходящего заменителя сахара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американские исследователи обнаружили связь между богатым сахаром рационом и размножением потенциально опасных бактерий при приеме антибиотиков. Летом ученые из Университета Южного Иллинойса продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье. Американские исследователи признали свежую малину и клубнику переносчиками опасной кишечной инфекции.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    @ John Pulsipher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разведывательное управление Минобороны США (DIA) заявило, что Китай и Россия разрабатывают способы ослепления и уничтожения американских спутников, включая российский аппарат, якобы способный нести ядерное оружие на орбиту.

    Согласно новому отчету DIA, американские противники готовятся блокировать связь, выводить из строя GPS, применять лазеры против спутников и полностью их уничтожать в будущих конфликтах. Пекин рассматривает разведывательные, навигационные и коммуникационные спутники как цели для ударов, способных «ослепить и оглушить противника», а Москва считает зависимость США от орбитальной группировки «критической уязвимостью», сообщает Fox News.

    «Мы не можем вести военные операции так, как делаем это сегодня, без спутников, без систем в космосе», – заявил заместитель директора проекта по космической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

    В докладе отмечается, что Китай уже отрабатывает подавление спутниковой связи и GPS на учениях, располагает наземными лазерами и может к концу десятилетия развернуть орбитальные системы направленной энергии. Россия, по данным DIA, неоднократно приближала свои аппараты к американским спутникам и испытывала противоспутниковое оружие, а также разрабатывает авиационно-космическую систему «Буревестник» и спутник с ядерным зарядом, якобы способный вывести из строя тысячи аппаратов по всему миру.

    В четверг разведывательное управление Пентагона предупредило об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая. Глава космодрома на мысе Канаверал Брайан Чатман заявил о планах увеличить число ракетных запусков из-за космической гонки с Пекином. На прошлой неделе Китай призвал мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе.

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    29 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    При раскопках в Помпеях нашли шкаф с предметами женского быта

    Tекст: Денис Тельманов

    Археологи нашли на территории древнеримского города Помпеи шкаф с сохранившимися предметами повседневной жизни, монетами и украшениями.

    Среди обнаруженных вещей оказались щипчики, приспособление для приготовления косметики, стеклянный флакон для благовоний, курильница, бронзовая лампа и посуда, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Археологического парка Помпей.

    Особый интерес представляет ожерелье с бусинами из кости, стекла, фаянса и горного хрусталя в форме фигурок богов, миниатюрных рук и ног, шишек и гроздьев винограда. Подобные украшения в Древнем Риме давали детям в качестве защитных амулетов и погремушек.

    Еще одной находкой стали 38 бронзовых монет в небольшом плетеном контейнере. Наличие в шкафу денег и предметов сентиментальной ценности позволяет предположить, что владельцы не успели забрать их после начала извержения Везувия в 79 году нашей эры.

    «Мы не можем с уверенностью установить личность обитателя дома, но эти фрагменты приближают нас к его повседневной жизни», – заявил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении музыкального инструмента в ходе раскопок древней Трои.

    Летом на юге Мексики нашли нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В январе археологи обнаружили 31 древнюю гробницу с артефактами эпохи Западной Чжоу на северо-западе Китая.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

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    29 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Отставной контр-адмирал обвинил США в сокрытии информации об НЛО

    International Business Times: Экс-адмирал ВМС обвинил США в сокрытии видео НЛО

    Tекст: Мария Иванова

    Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство более 80 лет утаивает данные о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.

    Галлодет рассказал о двух видеозаписях, хранящихся в архивах Пентагона. На одной из них запечатлено погружение неопознанного летающего объекта в океан без брызг. На другой этот же объект движется с аномальной скоростью под водой, после чего выплывает и улетает, пишет International Business Times.

    «Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху <…> Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», – отметил бывший военный.

    По его словам, американские военные изучили лишь около 10% объема воды на Земле, что позволяет «внеземным силам» скрываться от человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный треугольный объект со скоростью военного истребителя.

    В прошлом месяце Пентагон рассекретил пятиминутный ролик с разгоняющимся до 805 км в час неопознанным объектом в виде белой сферы.

    Пентагон разрешил военнослужащим и сотрудникам передавать чиновникам секретную информацию об НЛО.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

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    29 октября 2026, 05:41 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща

    Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задачи освоения космоса не под силу отдельно взятой стране из-за ограниченности ресурсов, человечество может сделать это только сообща, заявил Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».

    По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.

    Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».

    В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.

    В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    29 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Ученый спрогнозировал выращивание полупроводников на Луне

    Академик Латышев: Выращивать полупроводники в перспективе можно будет на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Разрабатываемая на МКС технология выращивания полупроводников может быть в перспективе перенесена на Луну, заявил директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН академик Александр Латышев.

    Технологии синтеза полупроводниковых материалов, проходящие испытания на Международной космической станции, могут применяться при освоении спутника Земли. «Эти технологии могут потом встать на Луне. Ведь у вас это будет, вы там на Луне, на Луне есть материал, который содержит кремний, то есть из которого можно это делать», – передает РИА «Новости» слова академика.

    По его словам, для реализации идеи потребуются специальные технологии. Латышев выразил уверенность, что рано или поздно человек начнет осваивать лунные ресурсы.

    Сейчас проект по выращиванию полупроводников на МКС продолжается, технология калибруется. Ученые успешно провели коррекцию после первого эксперимента и теперь выращивают однослойные структуры с планами перехода к многослойным. Как поясняли ранее в РКК «Энергия», космический вакуум позволяет создавать чистые полупроводниковые пленки, что является коммерчески перспективным направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия заявила о намерении развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов.

    В прошлом месяце научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый рассказал о зависимости промышленного освоения спутника от развития робототехники.

    В августе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность в неизбежном освоении Марса, назвав первым этапом на этом пути освоение Луны.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Роскосмос опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Глава Роскосмоса Баканов опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российский модуль «Звезда» на Международной космической станции продолжит работу в штатном режиме и консервироваться не будет.

    По его словам, российский сегмент Международной космической станции продолжит функционировать без изменений, а планы по закрытию его отдельных блоков не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    «Ничего мы не консервируем, работаем в том же режиме», – заявил Баканов журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, комментируя будущее российского модуля.

    Ранее ряд изданий распространил информацию о том, что Роскосмос и американское космическое агентство НАСА якобы договорились законсервировать переходную камеру служебного модуля «Звезда». В публикациях говорилось, что этот отсек больше не будет использоваться для приема и стыковки российских грузовых кораблей «Прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования Международной космической станции без совместной работы России и США.

    В июле руководитель госкорпорации и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу МКС.

    В апреле гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил об отсутствии новых микротрещин в модуле «Звезда».

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    29 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Астрономы обнаружили вероятную карликовую планету за Плутоном

    Reuters: За Плутоном обнаружили карликовую планету диаметром 1,5 тыс. км

    Tекст: Мария Иванова

    Группа американских ученых обнаружила за Плутоном крупный ледяной объект, который может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой.

    Группа астрофизиков из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, выявила ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Объект получил название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон при этом находится на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.

    Астрофизики планируют провести ряд наблюдений для подтверждения статуса объекта и установления его примерной массы. Ученые полагают, что 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой.

    В случае подтверждения объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти таких небесных тел: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исследователи космоса зафиксировали луноподобный объект сопоставимого с Юпитером размера за пределами Солнечной системы.

    В мае астрономы нашли признаки разреженной газовой оболочки у ледяного двойника Плутона диаметром около 470 км.

    В прошлом году астрономы обнаружили на околоземной орбите незамеченный ранее астероид, который может оказаться новой квазилуной Земли.

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    29 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    США решили увеличить число запусков с мыса Канаверал из-за Китая

    Axios: США увеличили число запусков с Канаверала из-за космической гонки с КНР

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США планируют увеличить число запусков ракет с космодрома на мысе Канаверал из-за космической гонки с Китаем, заявил глава космодрома Брайан Чатман.

    США стремятся увеличить число поставщиков ракет на фоне космической гонки с КНР. Китай планирует отправить экипаж на Луну к 2030 году и наращивает парк спутников и ракет, пишет Axios.

    «В моем послужном списке нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы переживаем сегодня», – заявил командир базы на мысе Канаверал полковник Брайан Чатман. База расширяется, чтобы выполнить поручение президента Дональда Трампа по поддержке 1 тыс. запусков в год к 2030 году.

    Космические силы ожидают, что число запусков с мыса Канаверал может возрасти со 109 в 2025 году до 1,2 тыс. в 2036 году.

    Глава Командования космических систем генерал-лейтенант Филип Гаррант ранее сообщил, что к 2030 году США может понадобиться еще один космодром. Сейчас в стране действуют две военные космические базы: мыс Канаверал и база Ванденберг в Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В прошлом году Китай потребовал от США прекратить обвинения России и КНР в создании угрозы в космосе.

    В январе прошлого года американские СМИ сообщили о возможности предложения России возобновления космического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    29 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Вспышечная активность на Солнце упала до нуля

    Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки

    Tекст: Мария Иванова

    После недели колебаний уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя, однако в субботу на Земле ожидается магнитная буря из-за влияния второй корональной дыры.

    График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.

    Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

    В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.

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