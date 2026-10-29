Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в инсценировке падений БПЛА

Экс-президент Молдавии Воронин обвинил Кишинев в инсценировке падений БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии коммунистов Владимир Воронин обвинил власти страны в инсценировке падений БПЛА, передает РИА «Новости».

«Послушайте, дрон – это же не пирожок, чтоб просто так упасть? Эти из министерства иностранных дел специально устраивают провокации. Берут дроны, идут и кладут его на поле… Звонят в полицию, те приезжают и видят, что дрон лежит», – заявил он в эфире телеканала ТВС 21.

Воронин обратил внимание, что на местах обнаружения беспилотников отсутствуют следы торможения или воронки. По словам политика, постановка нужна для того, чтобы иметь повод «дергать посла России с объяснениями».

Кроме того, Воронин осудил планы властей по запуску производства военных беспилотников. По его мнению, это нарушит нейтралитет страны и сделает предприятия легитимной мишенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Кишинев выразил надежду получить украинские перехватчики дронов.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Молдавии решило объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника.

В начале месяца мэр Кишинева Ион Чебан призвал депутатов парламента не поддерживать законопроект о разрешении производства беспилотников в Молдавии.