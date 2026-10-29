Глава ЕК пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

Фон дер Ляйен пообещала Канаде ассоциированное членство в ЕС вопреки возражениям

Tекст: Денис Тельманов

«Из-за географии Канада не может стать полноправным членом ЕС, но мы все хотим поднять отношения на самый высокий уровень. Поэтому мы обсуждаем идею сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста – ассоциация без вступления», – заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС и Канады. Ее цитирует ТАСС.

Глава Еврокомиссии призвала к сотрудничеству Брюсселя и Оттавы в сфере критических ресурсов, подчеркнув важность нарастающих канадских поставок кобальта, лития, никеля и графита. Кроме того, она отметила необходимость взаимодействия по развитию искусственного интеллекта, военной поддержке Украины и совместному противостоянию России в Арктике.

Ранее Германия и несколько других стран Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита.

В базовых документах блока такой статус не фигурирует и процедуры для его предоставления не существует, однако Еврокомиссия полагает, что вопрос может быть решен без внесения изменений в договоры, требующих ратификации и референдумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею ассоциированного членства Оттавы в Евросоюзе на саммите в Монреале.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии столкнулась с сопротивлением Германии, Франции и ряда других стран ЕС из-за попыток оформить для Канады этот статус.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради отстаивания суверенитета объединения на мировой арене.