Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

Tекст: Ольга Иванова

«Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.