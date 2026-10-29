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    29 октября 2026, 19:06 • Новости дня

    Штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра объявили в Крыму

    МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие двое суток в связи с ожидающимися сильными дождями, грозами и порывистым ветром.

    Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях действует вечером в четверг, а также ночью и утром в пятницу. В эти дни на полуострове прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление северо-восточного ветра до 12–17 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма в Max.

    В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и затруднения в движении автомобилей, особенно на горных перевалах. Спасатели не исключили подтоплений территорий и происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей. В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных продолжительными ливнями подтоплений.

    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы.

    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    27 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крымчанин получил 29 лет колонии за подготовку теракта в ростовском СИЗО

    Суд приговорил крымчанина к 29 годам за подготовку теракта в ростовском СИЗО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Республики Крым Муроджона Ертаева (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) к 29 годам лишения свободы за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

    Мужчина планировал совершить преступление в интересах международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), передает ТАСС.

    «Установлено, что в период с марта по 23 июля 2025 года подсудимый, находясь под стражей в СИЗО в Ростовской области, добровольно вступил в состав МТО «Исламское государство». Не позднее 3 апреля 2025 года у Ертаева возник преступный умысел на совершение в интересах МТО террористического акта – поджога здания СИЗО», – сообщили в суде.

    Отмечается, что первые девять лет подсудимый проведет в тюрьме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года суд приговорил москвича к восьми годам за публичные призывы к терроризму.

    В том же месяце гражданка Узбекистана получила 15 лет колонии по делу о пособничестве финансированию террористов.

    В октябре 2025 года нижегородский охранник был осужден на 11 лет за связь с ИГ.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

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    27 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений

    «Крымэнерго»: В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропускная способность линий электропередачи в Крыму снижена из-за повреждений на магистральных сетях, на всей территории республики действуют ограничения энергопотребления, сообщило «Крымэнерго».

    «Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии», – сообщает «Крымэнерго» в «Макс».

    В компании пояснили, что эта вынужденная мера необходима для устранения перегрузки электросетей и предотвращения аварий в энергосистеме.

    Отмечается, что подача электроэнергии зависит от возможностей сети. В регионе применяются резервные схемы электроснабжения, принимаются все меры для обеспечения потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на всей территории Крыма ввели ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова.

    В субботу часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ.

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    28 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в убийствах

    СК: Двух киллеров крымской ОПГ «Башмаки» заочно обвинили в серии убийств

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственное управление СК по Республике Крым завершило расследование уголовного дела об убийствах 30-летней давности в отношении двух беглых участников организованной преступной группировки «Башмаки».

    Фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, они скрываются на территории другого государства и объявлены в розыск, сообщается в канале крымского управления СК в Max.

    По данным следствия, в январе 1996 года участники банды из-за передела сфер влияния застрелили члена другого криминального сообщества на улице Самокиша в Симферополе. В июне того же года один из обвиняемых убил трех знакомых с помощью пистолета и ножа в лесополосе возле села Живописное. В августе 1997 года они застрелили коммерсанта на Севастопольской улице из-за личного конфликта.

    В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Организованная преступная группировка «Башмаки», названная по фамилии одного из лидеров Виктора Башмакова, являлась одной из крупнейших банд Крыма в 1990-х годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае бывшего штатного киллера ореховской группировки Олега Пронина заметили за рулем такси в Крыму.

    В марте гособвинение запросило пожизненное заключение для лидера подмосковной ОПГ Константина Пискарева.

    В феврале отбывавший пожизненный срок бывший лидер люберецкой ОПГ Михаил Михайлов умер в колонии от сердечной недостаточности.

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    28 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально высоком давлении в среду

    Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в среду

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду в Москве ожидается атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба, что превышает нормальные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а по Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему очень высокое атмосферное давление, которое на 12-14 единиц выше нормальных значений. Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба», – сказал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Леус сообщил об ожидаемом похолодании в Московском регионе в начале ноября. Синоптик Макарова заявила, что снега в Москве не ожидается до конца октября. Синоптик Голубев сообщил о том, что аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября.

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    28 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

    Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное бабье лето и теплая осень не влияют на холодность зимы или весны, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

     «Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

    Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса.

    В начале года Кокорин заявлял о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром.


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    27 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гидрометцентр: На «полюсе холода» Подмосковья ударили заморозки

    В подмосковных Черустях зафиксировали заморозки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном поселке Черусти минувшей ночью температура опустилась до 1,5 градуса ниже нуля, сообщили в Гидрометцентре.

    В ночь на вторник заморозки отмечались на востоке Московского региона. «Минимальная температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона – там столбики термометров опустились до 1,5 градуса ниже нуля», – приводит ТАСС слова представителя Гидрометцентра. Черусти неофициально называют «полюсом холода» столичного региона.

    Кроме того, в Павловском Посаде зафиксировали минус 0,8 градуса, а в Коломне – минус 0,3 градуса.

    В Москве ночью температура оставалась положительной: на ВДНХ было плюс 3,1 градуса, в Тушино – плюс 4 градуса, у гостиницы «Балчуг» – плюс 4,8 градуса. Днем в столице ожидается потепление до плюс 9–11 градусов, по области – до плюс 7–12 градусов без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Москве до конца октября.

    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе в ночь на вторник.

    В начале месяца в Черустях также отметили ночные заморозки.

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    27 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам тепло без снега до конца октября

    Синоптик Макарова: Снега в Москве не ожидается до конца октября

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца октября в Москве не ожидается выпадения снега, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Согласно прогнозу, до 31 октября снега нет. Температура превышает норму на 4-5 градусов в ближайшую пятидневку», – сообщила Макарова ТАСС.

    По ее словам, до конца рабочей недели в Москве сохранятся положительные дневные температуры. Во вторник воздух прогреется до 11 градусов тепла, в среду и четверг ожидается до плюс 12 градусов, осадков не прогнозируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о сохранении аномально теплой погоды в Москве. В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил об ожидающихся в регионе слабых заморозках. В пятницу Голубев пообещал теплые выходные без осадков.

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    27 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила правила адаптации к потеплению на 2,8 градуса

    FT: ЕС обяжет страны разработать планы адаптации к глобальному потеплению

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз предложит новые правила, которые обяжут страны разработать планы адаптации к глобальному потеплению до 2,8 градуса Цельсия к 2100 году, пишет Financial Times.

    ЕС предложит новые правила, обязывающие страны разработать планы адаптации к росту глобальных температур на 2,8 градуса Цельсия к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем, пишет Financial Times.

    «Даже если сегодня мы будем делать все правильно в области сокращения выбросов, этого будет недостаточно, чтобы уберечь наших граждан от опасности», – заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

    Предложение Еврокомиссии станет первой законодательной инициативой, направленной на то, чтобы побудить страны ЕС учитывать рост температур при разработке политики и принятии инвестиционных решений. Государства должны будут определить органы, ответственные за управление климатическими рисками в различных секторах экономики.

    Инициатива входит в программу по обеспечению климатической устойчивости Европы. Этот регион нагревается примерно вдвое быстрее, чем планета в среднем. В этом году из-за летней жары в Европе могли погибнуть почти 50 тыс. человек.

    До 2050 года ЕС потребуется ежегодно тратить 70 млрд евро на адаптацию к изменению климата. Однако проект не предусматривает выделения средств на эти цели. Финансирование мер по сокращению выбросов будет зависеть от переговоров о долгосрочном бюджете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экстремальная летняя жара стала причиной смерти более 50 тыс. человек в Европе.

    В середине месяца глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа.

    В мае Европейская комиссия запланировала предоставить добывающим ископаемое топливо компаниям возможность обхода штрафов за выбросы парниковых газов.

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    28 октября 2026, 07:17 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей и гостей столицы ожидают облачная погода, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «В выходные прогнозируется облачная погода, временами небольшой дождь у нас в субботу, дневная температура составит 6-11 градусов. В воскресенье тоже облачная погода, временами небольшие осадки, днем 4-9 градусов», – заявила Макарова ТАСС.

    Ночью в субботу столбики термометров покажут от одного до шести градусов. В ночь на воскресенье похолодает, температура составит от нуля до пяти градусов.

    Скорость юго-западного ветра будет достигать трех – восьми метров в секунду. Метеорологи также прогнозируют плавный спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом атмосферном давлении в Москве выше нормальных значений.

    В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.

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    29 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Гидрометцентр зафиксировал в Москве большие перепады температур

    Метеоролог Паршина: Антициклон вызвал в Москве большие перепады температур

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве фиксируются большие перепады между ночной и дневной температурами, разница может составлять около 10 градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Колебания ночной и дневной температуры мы, метеорологи, называем не качелями, а большим перепадом температуры от ночи ко дню. Они сейчас фиксируются, поскольку разница между ночной и дневной температурой может составлять около 10 градусов, а в континентальных районах Дальнего Востока, Забайкалья и Якутии – до 20 градусов», – пояснила Паршина ТАСС.

    Синоптик пояснила, что в переходные сезоны года при антициклоне ночи уже длинные, и земная поверхность охлаждается, снижая температуру прилегающего воздуха. Днем солнце прогревает поверхность, и температура растет.

    При облачной погоде, характерной для циклонов, перепады обычно составляют около 5-6 градусов.

    В среду ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала облачную погоду и небольшие дожди в предстоящие выходные в Москве.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом в начале ноября похолодании до температуры ниже пяти градусов тепла.

    В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев заявил о сохранении аномально теплой погоды в столице до конца октября.

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    29 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Минтранс напомнил о сроках и правилах перехода на зимнюю резину

    Минтранс: Автомобилистам рекомендовано менять летнюю резину при 5-7 градусах

    Tекст: Валерия Городецкая

    По закону переход на зимние шины обязателен до 1 декабря, но эксперты советуют делать это при снижении среднесуточной температуры до плюс пяти-семи градусов, сообщил Минтранс.

    «Техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», – говорится в сообщении министерства в Max.

    Отмечается, что при плюс пяти-семи градусах Цельсия и постоянных заморозках летняя резина теряет упругость из-за воздействия низких температур, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

    Также в ведомстве уточнили, что зимние шины могут быть шипованными или нешипованными, но обязательно должны иметь маркировку «M+S», «M S» или «M&S».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автоюрист Лев Воропаев заявил о необязательности смены летней резины на зимнюю в ноябре по действующим правилам.

    В прошлом году первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил о штрафах в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин.

    В октябре прошлого года эксперты дали рекомендации водителям по правильному выбору времени для смены резины.

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    29 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученый сообщил о превышении темпов потепления в России в 2,5 раза

    РАН: Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле

    Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза превышают средние показатели по планете, заявил научный руководитель Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко.

    «Темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете», – говорится в докладе, представленном Алексеенко на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия потребляет около половины используемого в мире тепла. По его словам, высокие потребности делают неэффективной ставку на развитие ветряной и солнечной энергетики, которая не сможет произвести достаточно тепла.

    Решением может стать геотермальная энергетика – использование глубинного тепла с применением микроволнового нагрева в скважинах. Ученый напомнил, что для этого на Камчатке создается Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике.

    Кроме того, перспективным направлением является развитие парогазовых установок для более эффективного использования газа, так как они позволяют на 50% снизить выбросы углекислого газа и расход топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил о возможности сдвига сроков наступления климатической зимы в Москве в связи с глобальным потеплением.

    В сентябре ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил повышение средней температуры в Москве на полтора градуса за тридцать лет.

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    29 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    В Подмосковье зафиксировали ночные заморозки

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг в Московском регионе были отмечены заморозки до минус 3,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на четверг в Московском регионе зафиксировали понижение температуры до минус 3,5 градуса.

    «В Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ было +2,8, на Балчуге +5,2, в Строгино +6,1, Тушино +4,1, в Бутово заморозки до -0,9. В Подмосковье ниже нуля столбики термометров опускались в основном на юге и востоке, холоднее всего, традиционно, было в Черустях -3,5», – рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.

    Днем в Центральной России погода будет определяться западной периферией антициклона. В столице ожидается облачность с прояснениями и без осадков, температура воздуха достигнет плюс 11–13 градусов. В целом по России температурный режим остается аномально высоким: на юге страны до плюс 19 градусов.

    В пятницу в Москве ожидается от плюс 10 до плюс 13 градусов, что на 5–6 градусов теплее климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики сообщили об ожидаемом потеплении в Москве в предстоящие выходные.

    В понедельник Гидрометцентр спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.

    Ранее метеорологи предупредили о заморозках в Московском регионе.

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