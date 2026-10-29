Премьер Венгрии Мадьяр назвал Орбана «мафиози»

Tекст: Валерия Городецкая

Действующий глава правительства Венгрии категорически отверг обсуждаемую в прессе идею о назначении бывшего венгерского лидера на высокий пост в международной организации, передает ТАСС.

«Я убежден, что мафиози – человек, чьи экс-министры сейчас находятся под арестом за разграбление вверенных им сфер, а сам он превратил Венгрию в беднейшую и наиболее коррумпированную страну Европы, – не должен возглавлять Организацию Объединенных Наций», – заявил Мадьяр по итогам совместного заседания правительств Венгрии и Чехии в Праге.

Комментарий премьер-министра прозвучал в ответ на просьбу журналистов оценить публикацию американской газеты The Wall Street Journal, которая сообщила о возможной поддержке кандидатуры Орбана со стороны администрации США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о несогласии Парижа с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о политических амбициях Орбана.

В понедельник американская администрация предложила венгерскому политику принять участие в борьбе за руководство всемирной организацией.