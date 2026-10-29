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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    29 октября 2026, 18:54 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик облетел границы Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, вылетев с авиабазы в Румынии.

    Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:50 мск. Полет прошел через территории Венгрии и Словакии, после чего борт направился в Польшу. Около 11:50 мск он вышел на круговую траекторию вблизи границ Калининградской области, сделал один круг и небольшую петлю, сообщает РИА «Новости».

    После выполнения задачи самолет-разведчик вернулся в Румынию, приземлившись в 17:50 мск.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки. Он регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку рядом с границей Калининградской области.

    В тот же день у границ региона выполнил полет британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint.

    В прошлый четверг британский Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет в районе Балтийского моря недалеко от области.

    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    29 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

    Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дополнительное развитие сотрудничества, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

    По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

    В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

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    29 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу

    Силуанов: Соглашение России и США по дизелю обеспечит бизнес валютной выручкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора эффективности соглашения России и США по дизельному топливу.

    По его словам, договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, передают «Вести».

    «Как вы уже сказали, дизельная сделка – это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты – это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок», – заявил Силуанов.

    Он добавил, что цены на нефтепродукты после объявления о сделке снижаются, что ведет к более стабильной ситуации в энергетическом секторе.

    Это также важно для России с точки зрения прогнозированности и влияния мировых цен на внутренние цены, отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник New York Times сообщила о рассмотрении администрацией президента США возможности снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в США прагматичной деловой договоренностью.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила отсутствие существенного влияния дизельной сделки на топливный рынок России.

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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    28 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Прохожие спасли подростка от похищения в Дагестане

    СК: В Каспийске прохожие и полиция спасли подростка от похищения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каспийске злоумышленники избили подростка и попытались похитить его ради денег, но юношу спасли прохожие и сотрудники полиции, сообщило следственное управление СК по Дагестану.

    По информации из канала ведомства в Max, местный житель и его сообщники напали на подростка в Каспийске, избили его и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобиль.

    «По версии следствия, подозреваемый совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами. Довести преступный умысел до конца не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

    Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека, следователи устанавливают причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в дагестанском Каспийске подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста, однако водитель смог дать отпор и ранил нападавшего.

    В июне суд в Петербурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка.

    В апреле в Каспийске подростки напали в парке на ребенка с инвалидностью и попытались забрать его велосипед.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    28 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков назвал истеричной реакцию Дании и Эстонии на звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран, включая Данию и Эстонию, на телефонный разговор премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом Владимиром Путиным.

    «Сразу очень истеричная реакция последовала из Дании, Эстонии, из других стран», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире Первого канала.

    По его словам, заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию являются абсолютно деструктивными и ни к чему хорошему не приведут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых запросов от европейских лидеров на телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    Напомним, переговоры российского лидера с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировали острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Кремль назвал очень важным диалог Владимира Путина с лидерами двух европейских государств.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

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    29 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Захарова: Администрация Обамы стала настоящим зачинщиком предательства украинцев

    Захарова обвинила администрацию Обамы в предательстве украинцев в 2014 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы о предательстве украинцев призвала вспомнить роль его администрации в украинском кризисе.

    «Обама заявил, что США предают украинцев. Наконец, из уст Обамы прозвучало признание того, о чем мы говорили давно. Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой «западной демократии», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что США под руководством Обамы и вице-президента Джо Байдена предали украинцев.

    По словам Захаровой, сотрудники госдепартамента США дирижировали переворотами на Украине, «раздавая булочки на Майдане», а Байден руководил заседанием украинского правительства и заставил Евросоюз ввести антироссийские санкции в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Захарова назвала Владимира Зеленского авантюристом-преступником. Летом она заявила, что Украину «стирают ластиком с лица земли», используя против России. В мае официальный представитель МИД сравнила наследие демократов в двусторонних отношениях с авгиевыми конюшнями.

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